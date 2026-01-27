Размер шрифта
Белый дом двумя словами оценил переговорный процесс по Украине после встречи в Абу-Даби

Белый дом: процесс урегулирования на Украине находится в отличном состоянии
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в отличном состоянии после трехсторонней встречи с участием США в Абу-Даби. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, пишет газета Financial Times.

«Мирный процесс, который находится в отличном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби на выходных», — сказала Келли.

Первые в этом году трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 23 и 24 января. Агентство Reuters в первый день сообщало, что переговорщики из Москвы и Киева в Абу-Даби обсуждали «жизненно важный» вопрос территорий и признавали его главным камнем преткновения.

На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, однако участники встречи и посредники характеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Агентство подчеркивало, что детали могут быть раскрыты позже по линии официальных заявлений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили огласку деталей переговорного процесса по Украине.
 
