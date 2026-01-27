Размер шрифта
Эрнст вступилась за Богомолова из-за скандала в Школе-студии МХАТ: «Важно не консервировать традиции»

Актриса Эрнст поддержала Богомолова на фоне скандала вокруг его назначения врио
sofyapavlovna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и выпускница МХАТа Софья Эрнст выступила в поддержку Константина Богомолова на посту врио ректора Школы‑студии. Свое обращение она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

26 января 2026 года выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой отменить назначение Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора. Они, среди прочего, утверждали, что это нарушает традицию преемственности.

Эрнст возразила, что отсутствие у Богомолова диплома режиссерского факультета МХАТ не должно быть препятствием.

«Странно отрицать в нем носителя принципов русского психологического театра только из-за этого. Он впитывал традиции не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера важнее», — сказала актриса.

Она также отметила, что авторы письма фокусируются только на традициях, игнорируя реальные проблемы учебного заведения.

«Важно не консервировать традиции, а развивать их и адаптировать к современности, с чем Богомолов справится», — добавила она.

Константин Богомолов, в свою очередь, не прокомментировал ситуацию, но опубликовал пост Эрнст в своем Instagram.

