Есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков был дефицит дружеских чувств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

В пример Песков привел Польшу, с которой у РФ всегда были проблемы. Кроме того, представитель Кремля упомянул страны Прибалтики.

«Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — сказал Песков.

По его мнению, такое отношение к России является «большой ошибкой» властей этих стран. Песков подчеркнул, что взаимодействие с РФ могло бы принести им гораздо больше.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нет враждебных России стран, но есть враждебные элиты, которые хотят ослабить и разделить нашу страну. По словам главы государства, эти элиты борются с РФ веками. Путин отметил, что они хотят ослабить Россию из-за размера ее территории, «ее огромности».

Путин также отмечал, что идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов РФ, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. По его мнению, именно по этой причине русофобия находится в центре внимания противников страны.

