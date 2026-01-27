В Одессе поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Одессе получил повреждения в результате ночных ударов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Подробности о характере повреждений и масштабах ущерба не уточняются. Ранее Лысак также писал о возникших в городе пожарах.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах.

26 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, но атаки беспилотников на РФ продолжаются.

15 января Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции, пока украинская сторона не будет готова к миру. По словам российского лидера, не везде, в том числе в Киеве, к этому готовы, однако Москва надеется, что осознание такой необходимости рано или поздно придет.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.