Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

В Одессе поврежден объект инфраструктуры

В Одессе поврежден объект инфраструктуры после ночных взрывов
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объект инфраструктуры в Одессе получил повреждения в результате ночных ударов. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Подробности о характере повреждений и масштабах ущерба не уточняются. Ранее Лысак также писал о возникших в городе пожарах.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах.

26 января российский президент Владимир Путин заявил, что Россию просят прекратить наносить удары по объектам инфраструктуры Украины, но атаки беспилотников на РФ продолжаются.

15 января Путин заявил, что Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции, пока украинская сторона не будет готова к миру. По словам российского лидера, не везде, в том числе в Киеве, к этому готовы, однако Москва надеется, что осознание такой необходимости рано или поздно придет.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!