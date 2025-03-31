Безвизовые страны для россиян в 2025 году: куда поехать, не оформляя документы заранее

В 2025 году россияне могут посетить более 120 стран без визы или по упрощенным правилам въезда. Куда поехать с загранпаспортом, какие документы подготовить и как избежать проблем на границе? «Газета.Ru» рассказывает о правилах въезда в разные страны, популярных безвизовых направлениях и лайфхаках для путешественников.

Безвизовый режим для россиян

Безвизовый режим — это возможность посещать зарубежные страны без визы. Не оформляя дополнительных документов, россияне могут въезжать на территорию ряда государств на определенный срок (обычно до 90 дней в течение полугода) с целью туризма, посещения родственников или на время деловых поездок. Для въезда достаточно иметь действующий заграничный паспорт.

Сегодня россияне могут посещать без виз 78 стран, 44 государства поставят визу по прибытии, для еще шести потребуется заранее оформить электронное разрешение на въезд, рассказала «Газете.Ru» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Особенности безвизового режима:

Срок пребывания. Обычно ограничен, например, 30, 60 или 90 дней.



Обычно ограничен, например, 30, 60 или 90 дней. Цель поездки. Чаще всего разрешены туризм, деловые визиты или частные поездки.



Чаще всего разрешены туризм, деловые визиты или частные поездки. Документы. Может потребоваться подтверждение бронирования отеля, обратного билета или финансовой обеспеченности.

Важно! • Безвизовый режим не дает права работать или учиться в стране пребывания.

• Условия могут меняться в зависимости от политической ситуации или международных соглашений.

• Перед поездкой всегда уточняйте актуальные требования и условия въезда на официальных сайтах посольств или консульств — правила меняются даже в течение года.

Главные изменения в визовой политике за последние годы:

Вьетнам. С 2023 года увеличен срок безвизового пребывания до 45 дней, с возможностью продления до 90 дней с электронной визой.

Таиланд. Срок безвизового пребывания увеличен до 60 дней. Два месяца можно проживать в Таиланде без визы, а затем заранее (еще до истечения срока в 60 дней) продлить период еще на 30 дней в иммиграционном отделе. При этом в середине марта стало известно о планах министерства туризма и спорта страны вновь сократить срок пребывания до 30 дней, однако окончательное решение еще не принято.

Хорватия. В связи с вступлением страны в Шенгенскую зону, для въезда требуется шенгенская виза.

close Nel Pavletic/Pixsell via Xinhua/Global Look Press

Албания. Отменен безвизовый режим для россиян, действовавший в летние месяцы.

Китай. С 2023 года в Китае введен безвизовый режим для туристических групп, состоящих как минимум из пяти человек. В 2025 году ожидаются изменения: Россия и КНР рассматривают возможность снижения минимального числа участников групп с пяти до трех. Это упростит поездки для российских туристов и сделает их доступнее.

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На 2025 год список безвизовых стран для россиян остается достаточно обширным, несмотря на изменения в международной политике и визовых правилах.

Несмотря на все сложности, российским туристам доступен внушительный список стран для посещения без визы. Среди самых популярных направлений — Турция и Египет. Также без визы можно посетить европейские страны, такие как Сербия, Черногория и Молдавия, а также государства СНГ. Наталия Ансталь руководитель турагентства Go Travel

Общие условия безвизового въезда

Общие правила пребывания

Сроки. От 14 дней (Бруней) до любой длительности без ограничений (Узбекистан). Большинство стран разрешают находиться на своей территории 30–90 дней.

Регистрация. В некоторых странах (в государствах СНГ, в Сербии и т.д.) нужно зарегистрироваться в МВД, если вы снимаете жилье у частников.

Продление. В Таиланде, ОАЭ и Турции пребывание можно продлить, обратившись в миграционную службу.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Необходимые для поездки документы

Действующий загранпаспорт. Некоторые страны требуют, чтобы документ был действителен минимум шесть месяцев после выезда (ОАЭ, Таиланд, Индонезия), некоторым достаточно 120 дней (Куба, Турция). Чтобы не возникло сложностей, обязательно проверяйте условия въезда и требования к документам на официальных сайтах посольств или консульств .

Обратные билеты. Иметь их требуют в 80% государств, однако не всегда проверяют при въезде — тут многое зависит от страны и конкретного пограничника. Также иногда обратные билеты могут попросить еще до въезда с страну — при регистрации на рейс.

Подтверждение брони отеля или приглашение. Как и билеты, почти всегда есть в списке обязательных документов. С проверкой на границе история примерно такая же.

Медицинская страховка. Также одно из частных требований. Проверят ее наличие или нет — тоже лотерея.

Совет Распечатайте все документы в двух экземплярах — так вы избежите проблем в случае потери данных.



Безвизовые страны Европы

В Европе без визы россиян пускают немногие государства. Несмотря на сложности с «шенгеном», в Европе остались доступные направления. К ним относятся:

Белоруссия (до 90 дней)



(до 90 дней) Босния и Герцеговина (до 30 дней)



(до 30 дней) Молдавия (до 90 дней)



(до 90 дней) Сербия (до 30 дней)



(до 30 дней) Черногория (до 30 дней)​

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Остальные европейские страны (государства Шенгенской зоны, Великобритания, Швейцария и т.д.) в 2025 году сохраняют визовые ограничения для россиян, поэтому основными доступными направлениями остаются перечисленные выше.

📝 Документы для въезда: для въезда в европейские страны из списка безвизовых нужен действующий загранпаспорт (желательно со сроком действия не менее шести месяцев на момент окончания поездки)​. Исключение — Белоруссия, куда можно въезжать даже по внутреннему российскому паспорту​.

При пересечении границы могут также попросить медицинскую страховку, обратный билет и подтверждение бронирования жилья​, поэтому лучше иметь эти документы под рукой. В Сербии и Боснии при пребывании дольше нескольких суток требуется зарегистрироваться, если вы не живете в отеле​.

Безвизовые страны Азии

Азия — лидер по числу доступных направлений.

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Азербайджан (до 90 дней),



(до 90 дней), Армения (до 180 дней),



(до 180 дней), Вьетнам (до 45 дней),



(до 45 дней), Гонконг (специальный административный район КНР — до 14 дней),



(специальный административный район КНР — до 14 дней), Грузия (до 1 года),



(до 1 года), Израиль (до 90 дней, однако нужно заранее *



(до 90 дней, однако нужно заранее * оформить электронное разрешение на въезд),



на въезд), Казахстан (до 90 дней),



(до 90 дней), Киргизия (до 30 дней за одну поездку, суммарно в течение полугода — до 90 дней),



(до 30 дней за одну поездку, суммарно в течение полугода — до 90 дней), Лаос (до 30 дней),



(до 30 дней), Макао (специальный административный район КНР — до 30 дней),



(специальный административный район КНР — до 30 дней), Малайзия (до 30 дней),



(до 30 дней), Монголия (до 30 дней),



(до 30 дней), Оман (до 14 дней),



(до 14 дней), Сингапур (до 96 часов транзитом),



(до 96 часов транзитом), Таджикистан (до 90 дней),



(до 90 дней), Таиланд (до 60 дней, можно продлить на месте еще на 30 дней),



(до 60 дней, можно продлить на месте еще на 30 дней), Турция (до 60 дней, можно продлить еще на 30 дней),



(до 60 дней, можно продлить еще на 30 дней), Узбекистан (ограничений по срокам пребывания нет, но если поездка дольше 15 дней, нужно оформить временную регистрацию),



(ограничений по срокам пребывания нет, но если поездка дольше 15 дней, нужно оформить временную регистрацию), Филиппины (до 30 дней),



(до 30 дней), Южная Корея (до 60 дней, нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд),

Безвизовые поездки в Китай и Иран Отдельно стоит упомянуть, что материковый Китай и Иран ввели специальный безвизовый режим для россиян, но только для организованных туристических групп. Индивидуальным путешественникам в эти страны по-прежнему нужна виза.



Однако в Иране туристы из РФ могут получить визу по прилету в аэропорту, если заранее оформят электронное разрешение онлайн. В некоторых провинциях Китая при соблюдении ряда условий можно получить транзитную визу в аэропорту на срок до 10 дней.





📝 Документы для въезда: в страны некоторые СНГ (Армения, Казахстан, Киргизия и другие) россияне могут въезжать по внутреннему паспорту​. Однако для остальных азиатских направлений необходим загранпаспорт, действующий не менее 3–6 месяцев с даты выезда​. Некоторые государства требуют соблюсти дополнительные формальности: например, для поездки в Южную Корею нужно заранее оформить электронное разрешение K-ETA (хотя виза и не нужна)​, то же самое с недавних пор просит Израиль.

На границе могут попросить заполнить миграционную карту, показать обратный билет или подтверждение бронирования жилья. Следует также оформить медицинскую страховку перед поездкой в азиатские страны — где-то это обязательно, а где-то просто разумная мера предосторожности.

Безвизовый въезд на Северный Кипр Как государство Северный Кипр признается только Турцией. Россияне, путешествующие через эту страну на самолете или морским транспортом, могут воспользоваться правом безвизового въезда на Северный Кипр — печать ставится на 30 дней. Другой вариант — въехать наземным транспортом через Республику Кипр, но чтобы в нее попасть, потребуется национальная или шенгенская виза.



Безвизовые страны Латинской Америки

Латинская Америка манит экзотикой и долгим сроком безвизового пребывания. В Центральной Америке и на Карибах без виз можно посетить:

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Антигуа и Барбуду (до 90 дней),



(до 90 дней), Багамские острова (до 90 дней),



(до 90 дней), Барбадос (до 90 дней),



(до 90 дней), Гватемалу (до 90 дней),



(до 90 дней), Гондурас (до 90 дней),



(до 90 дней), Гренаду (до 90 дней),



(до 90 дней), Доминику (до 90 дней),



(до 90 дней), Доминиканскую Республику (до 60 дней),



(до 60 дней), Коста-Рику (до 90 дней),



(до 90 дней), Кубу (до 90 дней),



(до 90 дней), Мексику (до 180 дней, точные сроки проставляют на границе, нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд),



(до 180 дней, точные сроки проставляют на границе, нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд), Никарагуа (до 90 дней),



(до 90 дней), Панаму​ (до 90 дней),



(до 90 дней), Сальвадор (до 90 дней),



(до 90 дней), Сент-Винсент и Гренадины (до 90 дней),



(до 90 дней), Сент-Китс и Невис (до 90 дней),



(до 90 дней), Сент-Люсию (до 30 дней),



(до 30 дней), Тринидад и Тобаго (до 90 дней),



(до 90 дней), Ямайку (до 90 дней).

В Южной Америке россияне могут без визы посетить практически все страны континента:

Аргентину (до 90 дней),



(до 90 дней), Боливию (до 90 дней),



(до 90 дней), Бразилию (до 90 дней),



(до 90 дней), Венесуэлу (до 90 дней),



(до 90 дней), Колумбию (до 90 дней),



(до 90 дней), Парагвай (до 90 дней),



(до 90 дней), Перу (до 90 дней),



(до 90 дней), Уругвай (до 90 дней),



(до 90 дней), Чили (до 90 дней),



(до 90 дней), Эквадор​ (до 90 дней).

📝 Документы для въезда: заграничный паспорт (действующий не менее шести месяцев с момента въезда), билеты, подтверждающие намерение покинуть страну, иногда могут потребоваться приглашения или документы, подтверждающие цель поездки, в некоторых случаях может понадобиться подтверждение наличия финансовых средств для покрытия расходов на время пребывания, медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение за границей (не во всех странах, но часто рекомендуется), при въезде может потребоваться заполнение миграционной карты или анкеты.

Сроки пребывания: почти везде в Южной Америке установлены длительные сроки безвизового пребывания — обычно 90 дней в течении полугода (перед поездкой уточните условия на официальных сайтах посольств или консульств).

Безвизовые страны Африки

Африка предлагает как сафари, так и курорты с удивительной природой.

Ботсвана (до 90 дней),



(до 90 дней), Маврикий (до 60 дней),



(до 60 дней), Марокко (до 90 дней),



(до 90 дней), Намибия (до 90 дней),



(до 90 дней), Сейшельские Острова (до 30 дней),



(до 30 дней), Тунис (до 90 дней),



(до 90 дней), ЮАР (до 90 дней).

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📝 Документы для въезда: потребуются действующий загранпаспорт и, как для всех зарубежных поездок, медицинская страховка (особенно важна для Африки). Желательно иметь прививочный сертификат. В связи с теплым климатом и эпидемиологическими рисками (малярия, кишечные инфекции) позаботьтесь о необходимых профилактических мерах. Также убедитесь, что у вас есть обратный билет — в ряде африканских стран могут поинтересоваться, когда вы планируете выехать.

Важно Если вы едете в ЮАР или Намибию через страну, где есть риск заболеть желтой лихорадкой (Ангола, Гвинея, Сенегал), у вас на границе обязательно попросят предъявить международный сертификат о вакцинации от этого заболевания.



Безвизовые страны Океании

Россияне могут без визы поехать в несколько стран Океании. К таким направлениям относятся:

Вануату (до 30 дней),



(до 30 дней), Науру , (до 14 дней)



, (до 14 дней) Папуа-Новая Гвинея (до 60 дней),



(до 60 дней), Самоа (до 60 дней),



(до 60 дней), Тонга (до 30 дней),



(до 30 дней), Фиджи (до 120 дней).

📝 Документы для въезда: для поездки без визы в страны Океании требуются действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее шести месяцев с даты въезда, подтверждение обратного билета или дальнейшего маршрута, доказательство наличия достаточных средств для пребывания в стране (может понадобиться банковская выписка или наличные).

Имейте в виду, что медицинская инфраструктура на мелких островах ограничена. Также проверьте санитарные правила: например, ввоз некоторых продуктов или растений на острова запрещен, а домашних животных можно ввезти только с особыми сертификатами.

Виза по прибытии: страны, где документ оформляют на границе

Есть ряд стран, в которых гражданам России можно оформить визу по прибытии. Процедура въезда в них мало чем отличается от безвизовых стран, за исключением того, что за наклейку в паспорт в большинстве случаев придется заплатить. Обратите внимание, что правила могут меняться, поэтому перед поездкой обязательно проверьте актуальные требования на официальных сайтах консульств .

Азия

Индонезия : виза на 30 дней — около $30, на месте визу можно продлить на тот же срок, загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.



: виза на 30 дней — около $30, на месте визу можно продлить на тот же срок, загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. Камбоджа : виза на 30 дней — $30; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



: виза на 30 дней — $30; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​ Мальдивы : виза на 30 дней предоставляется бесплатно; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



: виза на 30 дней предоставляется бесплатно; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​ Непал : виза на 15 дней — $25, на 30 дней — $40, на 90 дней — $100; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



: виза на 15 дней — $25, на 30 дней — $40, на 90 дней — $100; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​ Шри-Ланка: электронное разрешение ETA на 30 дней — бесплатно для граждан России; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента прибытия.

Ближний Восток

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Иордания : виза на один месяц, стоимость разрешения (около $60) оплачивается в местной валюте по прибытии.



: виза на один месяц, стоимость разрешения (около $60) оплачивается в местной валюте по прибытии. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) : до 30 дней, стоимость: бесплатно.



: до 30 дней, стоимость: бесплатно. Катар : срок пребывания — до 30 дней, стоимость: бесплатно.



: срок пребывания — до 30 дней, стоимость: бесплатно. Иран : нужно заранее подать электронную заявку на сайте МИД Ирана, указав местом получения визы аэропорт прибытия однако на туристических форумах пишут, что на такие заявки часто приходит отказ . Обычно визу дают на 30 дней, стоимость: около €70, оплачивается наличными при въезде.



: нужно заранее подать электронную заявку на сайте МИД Ирана, указав местом получения визы аэропорт прибытия . Обычно визу дают на 30 дней, стоимость: около €70, оплачивается наличными при въезде. Бахрейн: виза действует 14 дней с возможностью продления еще на 14 дней; стоимость составляет пять бахрейнских динаров (около $13). ​Оплата производится в национальной валюте по прибытии.

Африка

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Габон : виза на 90 дней — €70; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда. ​



: виза на 90 дней — €70; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда. ​ Египет : виза на 30 дней — $25; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



: виза на 30 дней — $25; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​ Кения : виза на 90 дней — $30; нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд, загранпаспорт должен быть действителен до окончания поездки. ​



: виза на 90 дней — $30; нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд, загранпаспорт должен быть действителен до окончания поездки. ​ Мадагаскар : виза на 30 дней — €35, на 60 дней — €40, на 90 дней — €50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



: виза на 30 дней — €35, на 60 дней — €40, на 90 дней — €50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​ Мозамбик : виза на 30 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



: виза на 30 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​ Сенегал : виза на срок до 90 дней, актуальную стоимость стоит уточнить отдельно.



: виза на срок до 90 дней, актуальную стоимость стоит уточнить отдельно. Сьерра-Леоне : нужно заранее оформить электронное разрешение, стоимость и сроки стоит уточнить отдельно; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



: нужно заранее оформить электронное разрешение, стоимость и сроки стоит уточнить отдельно; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​ Танзания : виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.



: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. Того : виза на 7 дней с возможностью продления до 90 дней — $20; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



: виза на 7 дней с возможностью продления до 90 дней — $20; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​ Уганда: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

Океания

Палау: виза на 30 дней предоставляется по прибытии; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

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В какие страны можно въехать по российскому паспорту

С некоторыми странами у России есть особые соглашения, позволяющие гражданам РФ въезд по внутреннему паспорту. Так, без загранпаспорта можно посетить:



Абхазию ,



, Армению ,



, Белоруссию ,



, Казахстан ,



, Киргизию ,



, Южную Осетию.

Советы самостоятельным путешественникам

Проверьте срок действия паспорта перед поездкой.



Всегда оформляйте медицинскую страховку.



Имейте при себе обратный билет и бронь отеля или подтверждение места проживания.



Уточняйте заранее наличие прямых рейсов или маршрутов с пересадками.



Имейте наличную валюту, поскольку банковские карты российских банков не работают в большинстве зарубежных стран.



Учтите возможные региональные ограничения и особенности.

Помните, отправляясь в новую страну, стоит изучить ее культурные и климатические особенности.

В Азии готовьтесь к отличиям в менталитете и традициях: уважайте местные обычаи (например, правила посещения культовых объектов, требования к одежде в мусульманских странах), торгуйтесь на рынках и будьте внимательны на дорогах — движение может быть хаотичным.

В Латинской Америке основным языком является испанский, и зачастую местные жители владеют английским — выручат переводчик или разговорник. Климат там тропический или субтропический, позаботьтесь о защите от солнца и насекомых.

В Африке важна санитарная осторожность: пейте только бутилированную воду, пользуйтесь репеллентами от москитов, избегайте купания в пресных водоемах, если не уверены в их безопасности.

Также во многих странах Африки и Латинской Америки уровень уличной преступности выше, чем в Европе, поэтому храните документы и деньги в сейфе отеля, не демонстрируйте на людях крупные суммы и дорогостоящую технику.