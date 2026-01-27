В Удмуртии мужчина три года совращал 14-летнюю крестницу

В Удмуртии мужчину осудили на 15 лет за совращение малолетней крестницы

Суд в Удмуртии вынес обвинительный приговор 63-летнему мужчине, который в течение трех лет совершал преступления против своей малолетней крестницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным следствия, в течение трех лет во время летних каникул обвиняемый, воспользовавшись доверием семьи, совращал свою крестницу. На момент совершения первого преступления девочке было 14 лет.

«Показывал ей порнографические мультфильмы-аниме, осуществлял иные действия сексуального характера, направленные на удовлетворение своих низменных потребностей», — сообщили в пресс-службе судов.

Когда о происходящем стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования фигурант отказался признавать свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он также будет обязан проходить наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Ранее в Карелии мужчина 14 лет совращал и насиловал несовершеннолетних девочек.