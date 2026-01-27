Размер шрифта
Мошенники начали красть доступ к «Госуслугам» через фейковые штрафы ГАИ

МВД: лжеприставы выманивают коды «Госуслуг» под предлогом штрафов ГИБДД
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать новую схему хищения данных от портала «Госуслуги», представляясь сотрудниками службы судебных приставов и ссылаясь на якобы неоплаченные штрафы ГИБДД. Об этом сообщили ТАСС в МВД России.

По данным министерства, злоумышленники звонят потенциальной жертве и сообщают о наличии просроченного штрафа, к которому якобы уже начислены крупные пени. Для проверки информации человеку предлагают зайти в личный кабинет на «Госуслугах», после чего просят продиктовать код из СМС-сообщения, необходимый для входа.

После передачи кода разговор прекращается, однако спустя некоторое время пострадавшему начинают звонить новые участники схемы. Они представляются сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и убеждают, что переданный код позволил мошенникам получить доступ к персональным данным. Под предлогом задержания злоумышленников жертву склоняют обналичить сбережения и перевести деньги на так называемый безопасный счет.

В МВД подчеркнули, что гражданам не следует выполнять финансовые операции по указаниям неизвестных лиц, независимо от того, за кого они себя выдают. Ведомство также напомнило, что коды из СМС от «Госуслуг», банков и других онлайн-сервисов нельзя сообщать третьим лицам ни при каких обстоятельствах.

Ранее мошенники использовали схему с «записью на прием» в госорганы, выманивая у людей коды из СМС.
 
