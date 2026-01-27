Размер шрифта
Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки

Премьер Британии Стармер вышел на публику в очках, как у Макрона
Keir Starmer/TikTok

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал на своей странице в соцсети TikTok видео, в котором он изобразил президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках.

Стармер поделился отрывком из шоу Political Party Live, в котором он, надев солнцезащитные очки, сказал французское слово «бонжур». В описании к видео Стармер отметил аккаунт Макрона и написал: «Поговори со мной, Гусь». Это фраза является отсылкой к фильму «Лучший стрелок» (также известен как «Топ Ган»), главный герой которого носит похожие очки.

15 января Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. На следующий день Макрон заявил, что ему некоторое время придется носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. На том же форуме президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон был «в прикольных очках», которые ему «очень понравились».

Ранее Захарова заявила, что Макрон «прозрел» благодаря своим очкам.
 
