Иностранец прятал почти 20 кг золота в вентиляции

В Амурской области иностранец прятал в вентиляции золото на 207 млн рублей
Правоохранительные органы в Амурской области пресекли незаконное хранение крупной партии золота, гражданин иностранного государства прятал его в вентиляции. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, иностранец хранил у себя в квартире крупную партию золота. Приятель мужчины отдал ему на хранение сумку с 24 слитками весом около 20 кг. Драгоценный металл спрятал в вентиляционной шахте в ванной комнате.

Общая стоимость изъятого золота оценивается в 207 млн рублей. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

До этого в Якутии рабочие вынесли с предприятия золото на 668 млн рублей. Мужчина вместе со знакомым в 2023 году работали на золотодобывающем предприятии в Якутии. Некоторое время они под одеждой выносили часть золота и прятали в тайник.

Ранее четверо работников российского завода наворовали никель на 7 млн рублей.
 
