Вайдель: Киев должен вернуть €70 млрд за оружие и заплатить за «Северные потоки»

В случае прихода к власти партия «Альтернатива для Германии» потребует от Украины вернуть миллиарды евро, выделенные на военную помощь, и компенсировать ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом заявила лидер партии Алис Вайдель, передает ТАСС.

Выступая на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге, политик раскритиковала текущую политику Берлина в отношении Киева.

«Мы потребуем компенсации. Пусть украинцы, [Владимир] Зеленский, просто заплатят за то, что взорвали наш трубопровод», — заявила Вайдель.

Вайдель напомнила, что Германия уже направила Украине более €70 млрд поддержки, включая поставки оружия. Она подвергла резкой критике идею отправки немецких танков и военнослужащих.

15 января сообщалось, что Верховный суд Германии считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в материалах дела проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства.

Ранее Зеленский потребовал репараций от России.