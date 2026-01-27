Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В ФРГ намерены требовать от Киева вернуть миллиарды евро и заплатить за «Северные потоки»

Вайдель: Киев должен вернуть €70 млрд за оружие и заплатить за «Северные потоки»
Carsten Koall/Global Look Press

В случае прихода к власти партия «Альтернатива для Германии» потребует от Украины вернуть миллиарды евро, выделенные на военную помощь, и компенсировать ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом заявила лидер партии Алис Вайдель, передает ТАСС.

Выступая на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге, политик раскритиковала текущую политику Берлина в отношении Киева.

«Мы потребуем компенсации. Пусть украинцы, [Владимир] Зеленский, просто заплатят за то, что взорвали наш трубопровод», — заявила Вайдель.

Вайдель напомнила, что Германия уже направила Украине более €70 млрд поддержки, включая поставки оружия. Она подвергла резкой критике идею отправки немецких танков и военнослужащих.

15 января сообщалось, что Верховный суд Германии считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в материалах дела проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства.

Ранее Зеленский потребовал репараций от России.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!