Вдова тренера Игнатьева назвала предполагаемую причину его смерти

Вдова Игнатьева о его смерти: по всей видимости, это последствия онкологии

Супруга бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева Ирина Игнатьева подтвердила, что ее супруг скончался, и назвала предполагаемую причину его смерти. Ее слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», — сказала Игнатьева.

8 декабря 2024 года Telegram-канал SHOT написал, что экс-тренеру сборной диагностировали новообразование в желудке. При этом сам специалист тогда заявил, что его не оповещали об этом. В апреле 2025 года в СМИ появилась информация, что Игнатьеву потребовалась медицинская помощь из-за ухудшения здоровья на фоне осложнений из-за онкологии. Специалист признался, что почувствовал слабость.

Игнатьев — воспитанник московского «Спартака». В своей игровой карьере он выступал за ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского, уфимский «Строитель». Он начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

