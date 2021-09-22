Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Заседание оперштаба состоялось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению», — указано в сообщении.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

Ранее стало известно, что Россия возобновила регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.