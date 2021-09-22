Песков прояснил позицию Кремля по действиям профессора Сыромятникова при стрельбе в вузе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в компетенции Кремля оценивать действия профессора Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время нападения на вуз в Перми.

Песков отметил, что он не будет озвучивать мнение Кремля по этому вопросу.

«Более того, у нас не должно быть никакой позиции, потому что мы не специалисты», — дополнил Песков.

Ранее эксперт оценил действия профессора Олега Сыромятникова, не прервавшего лекцию в Перми во время нападения на вуз.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. ПГНИУ в свою очередь проверит деятельность преподавателя, продолжавшего лекцию во время стрельбы.

Во время нападения профессор Олег Сыромятников сумел закрыться со студентами в аудитории и продолжил читать лекцию.