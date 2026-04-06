Из-под Дербента после прорыва дамбы эвакуировали несколько сотен жителей

Более 350 человек эвакуировали в Дербентском районе Дагестана из-за ЧП на дамбе

В Дербентском районе Республики Дагестан эвакуировали более 350 человек в связи с прорывом дамбы. Об этом в Telegram-канале сообщила районная администрация.

По данным властей, после разрушения защитного сооружения вода хлынула в шесть населенных пунктов. Среди них — Мамедкала, Дузлак, Ургун, Михайловка, Заречная и Сулепа.

«По поручению главы муниципалитета, жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы — всего вывезено 358 человек», — говорится в заявлении.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги. В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом.

Вечером пресс-служба МЧС России заявила о прорыве земляного вала водохранилища в Дербентском районе. На место происшествия направили аэромобильную группу регионального управления ведомства в составе 40 человек и пяти единиц техники. Специалистам было поручено оказать помощь населению.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.