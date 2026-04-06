В сенате США рассказали о планах Трампа совершить «военные преступления» в Иране

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи назвал «военными преступлениями» планы президента США Дональда Трампа уничтожить мосты и электростанции в Иране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Трамп звонит журналистам и говорит, что «на следующей неделе он собирается совершить массовые военные преступления».

«Лидеры Республиканской партии должны остановить его. Неважно, что взрывы мостов и электростанций <…> не откроют пролив. Это также явное военное преступление», — написал Мерфи.

5 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном.

