Реверсивное движение поездов организовали на ж/д перегоне под Новосибирском

Реверсивное движение поездов организовали на перегоне Издревая — Жеребцово в Новосибирской области в связи с размывом насыпи железной дороги талыми водами. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

В заявлении говорится, что на участке Сокур — Инская перегона Жеребцово — Издревая зафиксировали «сплыв откоса насыпи». Инцидент произошел в ночь на 6 апреля на фоне активного таяния снега в регионе.

«Движение поездов на этом двухпутном участке осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. На месте работают противоразмывные поезда и спецтехника», — отмечается в публикации.

По данным ЗСЖД, из-за введенных ограничений несколько пригородных поездов могут быть задержаны на срок до 30 минут. Речь идет о составах, следующих по маршрутам Сокур — Новосибирск-Главный и Новосибирск-Главный — Сокур.

В пресс-службе подчеркнули, что специалисты принимают все необходимые меры, чтобы восстановить движение поездов в штатном режиме.

5 апреля в республике Дагестан отменили движение 12 поездов пригородного сообщения в связи с наводнением. Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, после мощных ливней было выявлено подтопление нескольких участков путей между Махачкалой и Дербентом.

Ранее следователи назвали предварительную причину схода пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области.