Школьная учительница пригласила в гости двух подростков и изнасиловала

Idris Solomon/Reuters

В США учительница обществознания из штата Висконсин призналась в совращении и изнасиловании двух учеников. Об этом пишет New York Post.

22-летнюю Надю Хорн, которая преподавала в школе города О-Клэр, арестовали 25 марта. Поводом стало обращение других сотрудников учебного заведения, заподозривших женщину в домогательствах к школьникам. Хорн призналась, что занималась сексом с двумя 16-летними подростками, причем с одним из них трижды.

Первый пострадавший рассказал, что находился в той же комнате, когда учительница занялась сексом с его сверстником. Он также сообщил, что Хорн совершила с ним все «возможные сексуальные действия». На допросе она заявила, что совершила ошибку, но настаивала на том, что секс был по обоюдному согласию. Если Хорн признают виновной по всем пунктам, ей грозит до 40 лет тюрьмы.

