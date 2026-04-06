Над территорией РФ ночью сбили полсотни украинских беспилотников

Полсотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над территорией России в ночь на 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Из него следует, что часть дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. Также воздушные цели нейтрализовали в Краснодарском крае и Белгородской, Ростовской, Брянской областях.

Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников пострадали восемь человек. Трое раненых — двое детей и один взрослый — проживают в частном доме. Еще три человека являются жильцами многоэтажного дома. Два человека получили травмы на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка. По словам главы региона, всех пострадавших госпитализировали.

Ранее украинские БПЛА повредили теплоэлектроцентраль в Нижегородской области.

 
