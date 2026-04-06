На Украине призвали не ждать «популярных решений» о сроках службы в ВСУ

Военный омбудсмен Решетилова: популярных решений о сроках службы в ВСУ не будет
Популярных решений о сроках службы в рядах ВСУ не будет, нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же военнослужащих. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «РБК-Украина».

По ее словам, необходимо «право на определенность» для военных, однако они находятся в состоянии «неопределенности». Однако формулу «непросто вывести», указала омбудсмен.

«Но должна сказать, что здесь популярных решений не будет. Очевидно, они будут непопулярны, и общество должно быть к этому готово. Тем, кто убегает от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается», — заявила Решетилова.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее глава офиса Зеленского обвинил украинцев в нежелании идти воевать.

 
Теперь вы знаете
Как похудеть комфортно: простые принципы и расчеты
