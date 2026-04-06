Десятки горняков застряли под землей после удара ВСУ по шахте в ЛНР

Украинские войска нанесли удар по шахте «Белореченская» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что объект подвергся атаке ночью. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена электрическая подстанция.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», — говорится в заявлении.

По словам Пасечника, все профильные службы принимают меры, чтобы восстановить электроснабжение на шахте и спасти горняков. Глава ЛНР поручил первому заместителю председателя правительства республики Юрию Говтвину и министру топлива, энергетики и угольной промышленности региона Константину Роговенко выехать на место происшествия для координации действий специалистов.

4 апреля ВСУ ударили по частному сектору в селе Михайловка в Кременском округе ЛНР. Как рассказал Пасечник, в результате атаки в населенном пункте начался пожар. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, но трех человек спасти не удалось. Это жильцы одного из домов — супружеская пара и их восьмилетний ребенок.

Ранее украинские военные атаковали школу-интернат в ЛНР.