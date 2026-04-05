«Отчаяние и ярость». Трамп пригрозил Ирану «жизнью в аду» и заявил о возможной сделке

Иран обвинил Трампа в стремлении совершить военное преступление

Заключение сделки между Соединенными Штатами и Ираном возможно в ближайшие дни — 6 или 7 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами. В случае отказа от соглашения глава Белого дома намерен «все взорвать и забрать нефть». Перед этим он предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив». По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Трамп «бредит».

Соединенные Штаты могут заключить соглашение с Ираном о мирном урегулировании конфликта к 6 апреля, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«Президент сказал, что считает, что сможет заключить сделку к завтрашнему дню. Есть хорошие шансы сделать это к следующему дню, они ведут переговоры сейчас», — пересказал журналист телеканала Трей Йингст свой разговор с главой Белого дома.

В случае отказа Тегерана от сделки Трамп планирует «все взорвать и забрать нефть», уточнил корреспондент. В то же время в беседе с Axios Трамп заявил о высоких шансах на достижение сделки с Ираном к 7 апреля, поскольку переговоры, которые проводят его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, «идут хорошо».

Корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети Х утверждает, что американский президент «сдвинул крайний срок для Ирана дополнительно на 24 часа».

Однако в интервью с журналисткой ABC News Рэйчел Скотт глава Белого дома не стал называть конкретные сроки. «Он сказал мне, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель», — написала сотрудница телеканала в X.

При этом американский лидер не стал отвечать на вопрос о возможности сдвига срока заключения сделки с Тегераном. «Если они не хотят заключить сделку, то вся их страна исчезнет», — привела его слова журналистка.

Кроме того, Трамп уточнил, что не видит необходимости в проведении наземной операции в Иране. Вместе с тем он не исключил такой вариант развития событий.

Набрались опыта или получили новые ЗРК? Почему Иран начал активно сбивать самолеты США

Ультиматумы Трампа

Тем временем Трамп предупредил власти Ирана о возможности уничтожения всех мостов и электростанций в республике, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

«Если они ничего не сделают к вечеру вторника [7 апреля], у них не останется ни одной электростанции и ни одного уцелевшего моста <…> [Ирану] потребуется 20 лет на восстановление, если повезет», — сказал он газете The Wall Street Journal (WSJ).

Аналогичное заявление глава Белого дома сделал на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп пообещал устроить в Иране во вторник «День электростанций» и «День мостов».

«Ничего подобного вы еще не видели! Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — пригрозил он.

Накануне Трамп заявил, что если в течение следующих 48 часов Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашение или не откроет Ормузский пролив, то на Иран «обрушится настоящий ад во славу господа». 26 марта глава Белого дома заявлял о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля (3:00 мск 7 апреля).

Время на исходе: Трамп грозит обрушить на Иран «настоящий ад» через 48 часов

По информации WSJ, Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи заявил, что пролив будет открыт только после компенсации ущерба от боевых действий. Сегодняшний ультиматум Трампа отражает его «крайнее отчаяние и ярость», считает он.

Постоянное представительство Ирана при ООН, комментируя угрозы Трампа, заявило, что Соединенные штаты готовятся совершить военное преступление.

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — отмечается в сообщении, опубликованном в Х.

Постпредство призвало мировое сообщество «действовать прямо сейчас», чтобы предотвратить это.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что планы США атаковать иранские энергетические объекты стали «явным признанием совершения военных преступлений».

«Откроются врата ада»: Иран ответил на ультиматум Трампа

Командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предупредил, что в случае новых ударов США и Израиля по иранской инфраструктуре перед этими странами «откроются врата ада».

«Трамп бредит»

Трамп вводит людей в заблуждение — никто из его команды не ведет переговоры с Ираном, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Он [Трамп] бредит. Он не разговаривает с Ираном. Никто из его команды не разговаривает ни с какими иранцами», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Исламская Республика не намерена идти на какие-либо уступки США и будет придерживаться своих требований — вывода американских войск из стран Персидского залива, снятия санкций и выплаты репараций, считает Джонсон.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена в свою очередь заявил, что Трампа ожидает «публичное унижение», если он расскажет правду о том, как в действительности развивается противостояние с Ираном.

«Постоянно звучит несмолкаемый барабанный бой: мы уже победили, мы уничтожили в Иране все, что только можно было уничтожить, у них ничего не осталось. <…> Трамп отчаянно пытается спастись, иначе его ждет публичное унижение», — подчеркнул Макгрегор.

План Б: союзники США пытаются открыть Ормузский пролив без участия Трампа

По мнению сенатора Алексея Пушкова, война со стороны США перешла в «фазу неприкрытой истерики».

«Перспективы мира не просматриваются. Совсем», — добавил он.

 
Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив на много лет. Чем это обернется для России и всего мира
