«Вашингтон» Овечкина потерпел крупнейшее поражение в сезоне

«Вашингтон» в матче с «Рейнджерс» потерпел крупнейшее поражение в сезоне

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел крупнейшее поражение в сезоне, уступив «Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 1:8.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился набранными очками. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на 12 месте, набрав 87 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Игра состоится 9 апреля.

В ночь на 1 апреля «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 6:4. Овечкин в этой встрече оформил дубль, записав на свой счет 1004-ю и 1005-ю шайбы с учетом плей-офф.

У 40-летнего Овечкина теперь 31 гол (все шайбы заброшены в сезоне-2025/26) в этом возрасте. Рекорд последних 26 лет принадлежит Теэму Селянне, который также забросил 31 шайбу в сезоне-2010/2011.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее «Вашингтон» Овечкина в матче НХЛ проиграл «Нью-Джерси», пропустив семь шайб.