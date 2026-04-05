Лапша, такси и пасхальный кролик: в Нью-Йорке прошел парад шляп

В Нью-Йорке прошел ежегодный Пасхальный парад шляп. Традиционное шествие проводится с конца XIX века: тогда городские модницы приходили в новых шляпках на праздничную мессу. За почти 150 лет существования традиция изменилась — теперь парад — это отдельное событие, которое собирает на Пятой авеню не только жителей Нью-Йорка, но и туристов.

Классическими считаются головные уборы и образы, посвященные пасхе: цветы, яйца и пасхальный кролик. Однако многие участники парада выбирают более эпатажные и креативные сюжеты.

В этом году на шествии можно было заметить шляпки в виде такси и тарелки лапши.

Эти и другие образы — в галерее «Газеты.Ru».