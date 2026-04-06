Президент Южной Кореи извинился перед КНДР из-за «провокаций» с БПЛА

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск беспилотников частными лицами на северокорейскую территорию. Его слова с заседания кабинета министров приводит агентство «Рёнхап».

«Глубоко прискорбно, что отдельные лица самостоятельно совершили такие провокационные действия в отношении Северной Кореи», — заявил лидер Южной Кореи.

Он назвал подобные действия неприемлемыми. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что хотя правительство не запускало дроны, он просит прощение у КНДР за ненужную напряженность в военной сфере.

В начале января военные КНДР обвинили Южную Корею в нарушении воздушного пространства страны. Вооруженные силы Республики Корея отрицали причастность к инциденту с БПЛА на границе и начали расследование, заявив, что это сделали частные лица. Пхеньян в ответ пригрозил, что Южная Корея может столкнуться с «многочисленными летательными аппаратами, которые запустят гражданские организации с территории КНДР».

Как сообщило агентство «Рёнхап», на прошлой неделе прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения трем граждан страны в пособничестве противнику из-за запуска БПЛА в КНДР. В числе обвиняемых оказался 30-летний аспирант, который в январе признался в запуске дрона в КНДР якобы для того, чтобы измерить уровень радиации на ядерных объектах. Фигурантов дела также обвинили в нарушении закона о правилах авиационной безопасности. Согласно материалам дела, они вели фото- и видеосъемку северокорейских объектов.

Статья о пособничестве противнику применяется даже в том случае, если фигуранты дела не были в сговоре с КНДР, но подорвали интересы Южной Кореи в военной сфере.

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.