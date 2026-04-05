Последствия стихии в Дагестане: в Махачкале рухнул дом, к Дербенту движется селевой поток

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту обрушения здания в Махачкале

Сильные ливни и паводки вновь привели к подтоплениям в Дагестане. В результате непогоды в Махачкале обрушилась многоэтажка, еще четыре многоквартирных дома находятся в зоне риска. СК возбудил уголовное дело о халатности. Организована масштабная эвакуация населения. В селе Кирки Кайтагского района сошел оползень, один человек погиб. Тем временем селевой поток движется в сторону южной части Дербента. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На Дагестан обрушилась новая волна ливневых осадков, спровоцировав повторные подтопления. Непогода стала причиной обрушения многоквартирного дома №6в на улице Айвазовского, сообщил глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

Еще четыре многоквартирных дома, расположенные вблизи русла реки, находятся в зоне потенциального риска, их оцепили . Эвакуировано порядка 300 человек, жертв нет.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала, 5 апреля 2026 года Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

Обследование зданий начнется 6 апреля. Работа будет организована таким образом, чтобы жители могли безопасно попасть в свои квартиры и забрать необходимые вещи, подчеркнул Салавов.

Одной из основных причин сложившейся ситуации стала хаотичная застройка данной территории, добавил глава Махачкалы.

Место обрушения посетил глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что сам дом взят под охрану.

«Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы», — сообщил Меликов.

В связи с этим он поручил республиканскому минстрою провести проверку «вплоть до принятия решений в отношении чиновников, допустивших угрожающее жизни людей строительство».

Тем временем региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). По версии следствия, городская администрация не приняла своевременные меры, чтобы избежать обрушения здания. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Коммунальные службы Махачкалы переведены на усиленный режим работы. Задействованы более 30 бригад, развернуто девять пунктов временного размещения. Из-за подтопления подстанции «Приморская» в городе ввели временно ограничили электроснабжение.

Одной из основных причин подтоплений в Махачкале стали паводки в реках Тарнаирка и Черкес-озень, объяснили в администрации города. Большое количество воды, поступающей из-за паводков, затрудняет цикличную работу городских ливневых сетей.

«Самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря «Солнечный берег» Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. Везде работают специалисты и представители органов власти. На ликвидацию последствий стихии брошены максимальные ресурсы», — отметил Меликов.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах в Махачкале, 5 апреля 2026 года РИА Новости

Глава Дербента Ханлар Пашабеков также назвал ситуацию в городе «сложной». По его словам, основная проблема заключается в сходе селевых потоков с горных территорий, из-за чего происходит перелив Самур-Дербентского канала и реки Суходол. «Наиболее сложная ситуация складывается в микрорайоне Аэропорт. Проводится эвакуация населения», — уточнил он.

Пашабеков обратил внимание на крупный селевой поток в районе федеральной трассы южнее тоннеля в Дербенте — он движется в сторону южной части города.

Камнепады, оползни и замыкания на ЛЭП

По информации минэнерго Дагестана, из-за непогоды произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Акушинском, Буйнакском, Ахтынском, Табасаранском, Каякентском, Лакском, Гунибском, Левашинском, Кайтагском, Бабаюртовском, Карабудахкентском районах, а также в Махачкале.

«Имеется информация об аварийном отключении электроснабжения в 14 муниципальных районах в 139 населенных пунктах. Предварительные причины — замыкания на ЛЭП», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Также из-за плохих погодных условий подтоплены отдельные участки железнодорожных путей. По данным Северо-Кавказской железной дороги, пришлось временно отменить движение 12 поездов пригородного сообщения. Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Обильные ливневые дожди в Дагестане стали причиной подтопления нескольких участков федеральной автомобильной дороги «Кавказ», пишет ТАСС. По информации агентства, участки дорог затоплены на территории Дербентского района и в черте города Дагестанские Огни.

Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана, 2 апреля 2026 года Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

В селе Кирки Кайтагского района в результате обильных дождей сошел оползень: один дом полностью разрушен, два частично повреждены. По данным МЧС, один человек погиб .

Камнепад в Гунибском районе Дагестана заблокировал трассу, которая соединяет населенные пункты Гуниб и Цуриб. Без транспортного сообщения остались 53 села.