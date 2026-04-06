Министра из Красноярского края обвинили в получении многомиллионной взятки

ТАСС: в Красноярском крае по делу о взятке задержали министра тарифной политики
Александр Ананьев/VK

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, летом 2022 года Ананьев, занимая должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири».

Как уточнил источник агентства, за денежное вознаграждение чиновник обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций, а также решению иных вопросов в ее интересах.

По версии следствия, сумма вознаграждения должна была составить 10 млн рублей. Первая часть средств была передана на парковке торгового центра «Авиатор» в Красноярске.

В правоохранительных органах сообщили, что Ананьев задержан.

Александр Ананьев был назначен министром тарифной политики Красноярского края в 2023 году. До этого он в течение двух лет возглавлял региональное министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее министра энергетики Ставропольского края арестовали за превышение полномочий.

 
