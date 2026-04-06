Россиян предупредили о сдвиге сроков социальных выплат

Финэксперт Волкова: в апреле семьи получат пособия дважды, а в мае — ни разу
В 2026 году график перечисления детских и социальных выплат будет скорректирован из-за длительных майских праздников. Так, выплаты за апрель, которые традиционно поступают в начале мая, будут перечислены досрочно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«В России большинство детских и социальных выплат перечисляется в фиксированные даты. Как правило, 3-го, 5-го или 8-го числа месяца. В 2026 году эти даты приходятся на продолжительные майские праздники (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая). Поскольку перенос выплат на более поздний срок не предусмотрен, применяется механизм досрочного перечисления. В результате средства за апрель поступят уже в конце месяца — ориентировочно 30 апреля», — объяснила она.

Таким образом, в апреле семьи получат выплаты дважды: в начале месяца — за март (в стандартные сроки) и в конце месяца — за апрель (досрочно).

«При этом в мае привычных поступлений не будет, а следующая выплата придет уже в июне», — предупредила Волкова.

Изменение сроков выплат затрагивает широкий перечень мер социальной поддержки: единое пособие на детей, выплаты по уходу за ребенком, а также другие регулярные социальные выплаты, которые обычно поступают в начале месяца.

«Важно понимать, что досрочная выплата — это не дополнительный доход, а только изменение сроков поступления средств. Общий объем выплат не увеличивается, меняется лишь их распределение во времени. С финансовой точки зрения такие ситуации становятся проверкой на устойчивость личного бюджета. Если в семье есть понимание структуры доходов и расходов, подобные сдвиги проходят безболезненно. Если учета нет — может возникнуть ощущение нехватки денег в мае, хотя фактически средства были получены раньше», — сказала Волкова.

Период между концом апреля и следующими поступлениями в июне становится длиннее обычного, и это требует более аккуратного распределения средств.

Поэтому ключевая задача здесь — заранее скорректировать финансовый план: внимательно планировать обязательные расходы, отказаться от импульсивных трат в конце апреля, распределить полученные выплаты с расчетом на более длительный период.

