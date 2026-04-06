Используя Украину в качестве «щита», Европа в будущем рискует получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой». Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов, Европа может не получить «вдохновляющую послевоенную демократию» на Украине, которую она себе представляет. Напротив, республика может стать страной, которая будет «антироссийской», но не либеральной, хорошо управляемой и легко интегрируемой.

Как пишет WSJ, затяжной конфликт и непродуманная поддержка Украины рискуют создать государство, внутренние проблемы которого будут представлять угрозу для других стран.

«При этом пока ситуация на фронте остается стабильной, многие проблемы в Украине — такие как принудительная мобилизация, чрезмерное влияние исполнительной власти, коррупция и политическая нестабильность — легче оправдать», — говорится в тексте.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России и намерен дальше эксплуатировать эту страну. По ее словам, Евросоюз хочет в «неоколониальных традициях» и далее эксплуатировать Украину, продолжая натравливать ее против России и используя в прочих агрессивных целях.

