Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Подстрекательство к террору»: Иран обвинил Трампа в намерении атаковать гражданские объекты

Постпредство Ирана в ООН: Трамп намерен совершить военное преступление
Женщина у разрушенного дома в Тегеране, 12 марта 2026 года
Alaa Al Marjani/Reuters

Иран обвинил Дональда Трампа в «подстрекательстве к террору» после его заявлений о возможных ударах по инфраструктуре страны. В Тегеране считают, что речь идет об угрозе гражданскому населению и признаках военного преступления, и призывают международное сообщество вмешаться.

Постоянное представительство Ирана при ООН осудило заявления президента США Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре страны, включая мосты и энергетические объекты.

В опубликованном в соцсети X сообщении Тегеран назвал такие высказывания «прямым и публичным подстрекательством к террору против гражданского населения» и заявил о признаках военного преступления. Иран также призвал международное сообщество «действовать прямо сейчас», чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

В Тегеране подчеркнули, что подобные действия противоречат международному гуманитарному праву, включая нормы Женевских конвенций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призывал стороны отказаться от эскалации и вернуться к дипломатическим механизмам урегулирования.

Что сказал Трамп

Поводом для реакции Тегерана стали заявления Дональда Трампа о возможных ударах по инфраструктуре Ирана. Речь шла, в частности, о мостах и объектах энергетики.

Президент США в публикации в Truth Social пригрозил, что США могут нанести удары по электростанциям и мостам, если Иран не откроет Ормузский пролив. Он обозначил конкретный срок (до вечера вторника) и заявил, что в противном случае у страны «не останется ни электростанций, ни мостов».

«Крупнейший мост в Иране рушится и больше никогда не будет использоваться — впереди еще многое!» — писал он.

В том же обращении Трамп прямо назвал потенциальные цели. Он связал угрозу ударов с требованием разблокировать Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти. По его словам, для Тегерана «пришло время заключить сделку, пока не стало слишком поздно и пока от страны еще хоть что-то может остаться, что могло бы стать великой страной».

Постпредство Ирана при ООН заявило, что подобная риторика напрямую затрагивает гражданское население. В Тегеране подчеркнули, что удары по энергетике и транспортной инфраструктуре неизбежно скажутся на жизни мирных жителей.

Нефть пошла вверх

Обострение риторики вокруг Ирана быстро отразилось на глобальных рынках. Reuters сообщал, что на фоне угроз Трампа и продолжающегося конфликта цены на нефть резко выросли. Марка Brent поднималась выше $110 за баррель, а WTI — выше $112. Рост котировок агентство связывало с рисками для поставок из региона Персидского залива и неопределенностью вокруг Ормузского пролива.

Заявления Трампа снизили ожидания скорого завершения конфликта и усилили давление на рынки. Газета Financial Times пишет, что рост цен связан с опасениями по поводу дальнейших ограничений в Ормузском проливе и возможного расширения боевых действий.

Агентство Bloomberg указывает на более широкий эффект после слов Трампа. На фоне его угроз усилилась волатильность не только на сырьевых, но и на фондовых рынках. Инвесторы реагировали снижением аппетита к риску, а рост цен на энергоносители усиливал опасения по поводу инфляции и замедления мировой экономики.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
