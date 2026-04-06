ВСУ задействовали Нацгвардию Украины для поиска дезертиров

Командование украинских войск перебросило боевые группы национальной гвардии в Харьковскую область, чтобы те занялись поисками дезертиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Часть националистов НГУ (национальной гвардии Украины. — «Газета.Ru») будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции», — рассказал источник агентства.

По его словам, в Киеве приняли данное решение в связи с неспособностью украинской службы правопорядка оперативно направлять сотрудников для поиска военнослужащих, самовольно покинувших части или позиции на фронте.

26 марта журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» военных, отказывающихся выполнять боевые задачи. Речь идет о бойцах 210-го отдельного штурмового полка украинских войск «Берлинго», в котором более 40 человек перестали подчиняться приказам.

Ранее на позициях ВСУ обнаружили ямы для дезертиров и отказников.

 
