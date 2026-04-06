Профессор заявил, что Иран развенчал миф о «мощи» армии США

Свидетельства с поля боя в Иране противоречат официальным заявлениям Белого дома об успехах в конфликте. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

Эксперт указал на «чрезвычайно непредсказуемое поведение правительства США», и в первую очередь главы государства Дональда Трампа. По словам Сакса, «он шокирует мир, он шокирует большинство американцев».

«Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США, и риторику Трампа. Его заявление о том, что он «отправит Иран обратно в каменный век», потрясло всех, как мне кажется», — заявил он.

Кроме того, отметил профессор, конфликт на Ближнем Востоке уже развенчал миф о «всеподавляющей мощи американской армии». Данные с поля боя противоречат тому, что утверждают США, подчеркнул Сакс.

«Способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует. Именно поэтому весь мир наблюдает за происходящим с изумлением», — констатировал аналитик.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

