Футболист «Спартака» рассказал, за счет чего удалось обыграть «Локомотив»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что после перерыва команда изменила отношение к игре, передает «Матч ТВ».

«Нам нужно было немного поработать над настроем, понимали, что мы играем дома. Была поддержка болельщиков. После перерыва изменили немного отношение к игре», — сказал Фернандеш.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

