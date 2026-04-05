Плачущие дети и огненные вихри: в Калининграде произошел крупный пожар в ТЦ

В Калининграде произошел пожар в торговом центре «Гиант», сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Три человека получили травмы. По словам очевидцев, в момент пожара внутри ТЦ было много посетителей, особенно семей с детьми. Некоторым пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в больницу скорой медицинской помощи, стабильны», — отметил он.

Позже глава региона уточнил, что одного госпитализированного уже отпустили домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших сотрудница магазина, которая сломала ногу, когда убегала от огня . Также пострадала покупательница — у нее диагностировали отравление угарным газом.

«По предварительной информации, сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех, около 140 человек», — уточнил Беспрозванных.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Он поручил министерству здравоохранения региона «мобилизовать все силы и средства». На месте происшествия развернули штаб МЧС.

Информация о возгорании в торговом центре поступила в 15:00 мск. Спустя три часа площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Огонь распространился по обшивке здания и на припаркованные рядом автомобили, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер», — отметили в ведомстве.

Как раз в результате сильного ветра и образовались огненные вихри, видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Пожар удалось локализовать. На месте работают 75 человек личного состава и 15 единиц техники МЧС России, а также семь бригад скорой помощи.

Областная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара. Также надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

В связи с происшествием региональная Госавтоинспекция временно перекрыла движение на Московском проспекте возле торгового центра.

Чем известен ТЦ «Гиант»? Торговый центр «Гиант» — один из крупнейших в Калининграде, он расположен на углу Московского проспекта и улицы Кутаисской. В ТЦ находятся супермаркет, пятизальный кинотеатр, фудкорт и развлекательная зона для детей, а также более 80 магазинов с одеждой, обувью и другими товарами.

«Выпрыгивали через туалеты»

В торговом центре в момент пожара находилось большое количество посетителей, в их числе были семьи с детьми, сообщила очевидица происшествия Вероника.

«Очень много взрослых с детьми было в «Арлепарке» — развлекательном центре на третьем этаже. Там заметили пожар и стали выбегать. Кто-то через туалеты выпрыгивал в окна», — поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Как отметила Baza, посетители с плачущими детьми покидали здание уже по задымленным коридорам.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде, 5 апреля 2026 года Александр Подгорчук/РИА Новости

Другая жительница Калининграда София рассказала, что ее сестра находилась на первом этаже и чудом не пострадала.

«Сестра зашла в торговый центр в магазин за продуктами для дочери. Когда собиралась выходить, учуяла запах гари. Подняла голову вверх и обалдела, увидев, что весь второй этаж горит. Рядом с ней упал обломок, который тоже горел. Она в слезах выбежала из торгового центра и села в такси. Слава богу, она не пострадала», — добавила София.

Причина пожара

Официальная причина пожара в торговом центре пока не названа. Как сообщил Беспрозванных, дознаватели уже работают на месте происшествия.

«Ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения», — отметил губернатор.

По информации Mash, пожар произошел из-за ремонтных работ, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания . Затем, как утверждает Telegram-канал, огонь перекинулся на фасад и рекламные вывески.

Также рассматривалась версия о том, что возгорание началось из-за припаркованного рядом автомобиля. «Сотрудники магазина заметили горящий автомобиль, который стоял у ТЦ. Затем пламя перекинулось на фасад здания», — писала Baza.

Однако показания очевидцев о припаркованной машине, с которой огонь якобы перекинулся на фасад, не подтвердились — возгорание началось в самом ТЦ, уточнил SHOT.

«Гиант» горит не первый раз. Ночью 8 января 2016 года возгорание произошло на первом этаже торгового центра. Тушение пожара заняло три часа. В тот раз обошлось без пострадавших.