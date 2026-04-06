В США пришли к неутешительным выводам о сделке с Ираном

Экс-советник МакГурк: сделка между США и Ираном не состоится

Бывший советник Белого дома Бретт МакГурк, отвечавший за Ближний Восток и Северную Африку заявил, что угрозы в адрес Ирана не заставят Иран сесть за стол переговоров об открытии Ормузского пролива. Его слова приводит CNN.

«Это попытка обострить ситуацию, чтобы заключить сделку, которая в итоге не состоится», — сказал эксперт.

По его словам, президент США Дональд Трамп «просто меняет цели в отношении того», чего именно Вашингтон пытается добиться на Ближнем Востоке.

5 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его заявление прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

