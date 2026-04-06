Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Нанести России максимальный ущерб»: посол заявил о курсе Лондона на эскалацию

Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Великобритания заинтересована в эскалации конфликта на Украине, а не в прекращении огня и спасении жизней. Такое мнение высказал посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с «Известиями».

Дипломат отметил, что вывод украинских войск из Донбасса, который мог бы привести к завершению активной фазы конфликта, британская сторона называет «подарком Москве» и выступает против такого исхода событий.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий», — заявил посол.

По словам Келина, прямой тому пример недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению Брянска. Также британский след прослеживает в атаках БПЛА на Ленобласть, добавил посол.

Келин считает, что позиция Лондона заключается «в нанесение максимального ущерба России руками Украины».

«Они готовы воевать до некоего конца», — подытожил он.

3 апреля британская газета Daily Express сообщила, что президент России Владимир Путин поставил ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как утверждает издание, глава РФ потребовал вывода украинской армии с территории Донбасса, пообещав взамен прекращение «горячей войны».

В ответ Зеленский заявил, что Украина не может пойти на территориальные уступки, которые требует Россия в рамках урегулирования конфликта.

Ранее Песков заявил о стремлении Европы помешать урегулированию конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
