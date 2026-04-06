Великобритания заинтересована в эскалации конфликта на Украине, а не в прекращении огня и спасении жизней. Такое мнение высказал посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с «Известиями».

Дипломат отметил, что вывод украинских войск из Донбасса, который мог бы привести к завершению активной фазы конфликта, британская сторона называет «подарком Москве» и выступает против такого исхода событий.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий», — заявил посол.

По словам Келина, прямой тому пример недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению Брянска. Также британский след прослеживает в атаках БПЛА на Ленобласть, добавил посол.

Келин считает, что позиция Лондона заключается «в нанесение максимального ущерба России руками Украины».

«Они готовы воевать до некоего конца», — подытожил он.

3 апреля британская газета Daily Express сообщила, что президент России Владимир Путин поставил ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как утверждает издание, глава РФ потребовал вывода украинской армии с территории Донбасса, пообещав взамен прекращение «горячей войны».

В ответ Зеленский заявил, что Украина не может пойти на территориальные уступки, которые требует Россия в рамках урегулирования конфликта.

Ранее Песков заявил о стремлении Европы помешать урегулированию конфликта на Украине.