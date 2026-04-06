Россияне все чаще переходят на домашнюю еду ради экономии

Экономист Мосягин: россияне все чаще готовят дома ради экономии
Россияне все чаще переходят на домашнюю еду, чтобы сэкономить. Об этом «Газете.Ru» рассказал помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Сегодня можно уверенно говорить о сформировавшемся потребительском тренде: россияне все чаще переходят на домашнюю еду. Это осознанная стратегия ведения бюджета, а не просто случайное совпадение. Оценка относительной экономии в 500–800 рублей в день выглядит вполне реалистичной, а в отдельных районах Москвы и крупных мегаполисах, где средний чек бизнес-ланча или доставки традиционно выше, эта цифра может быть даже больше», — отметил Мосягин.

По его словам, при такой стратегии основная экономия достигается за счет комплексного отказа сразу от нескольких привычных статей расходов: ежедневные походы в кафе и столовые в обеденный перерыв, заказы готовой еды с доставкой на ужин, а также так называемые спонтанные перекусы, привычные мелкие покупки «по пути» — кофе с собой, лимонад, сэндвичи по дороге на работу вместо завтрака или сладости на автозаправках. В сумме экономия на этих растратах дает ощутимый ежемесячный выигрыш, подчеркнул экономист.

Он наблюдает возврат россиян к той модели поведения, которая была характерна для россиян в 90-х и 2000-х годах: тогда еда в контейнере, принесенная из дома, была нормой, продиктованной необходимостью.

Однако у этого «эффекта пластикового контейнера» есть и объективные ограничения, предупредил экономист. Он пояснил, что если человек много работает, живет один и не имеет возможности или желания тратить время на кухню, то готовая еда или качественное кафе могут быть не просто вопросом комфорта, но в ряде случаев и более выгодным решением. При домохозяйстве, состоявшемся из одного человека, часто происходит так: продукты покупаются впрок, часть их портится, приготовленная еда приедается из-за однообразия, а время на готовку вычитается из времени отдыха или работы, уточнил эксперт. В такой ситуации заявленная экономия может оказаться завышенной или вовсе нивелироваться, сказал Мосягин. Но когда речь идет о семье из двух и более человек, экономический эффект становится очевидным и устойчивым: готовить выгоднее, порции съедаются полностью, а отходы минимальны, заключил Мосягин.

По его мнению, переход на приготовление еды дома не стоит оценивать как исключительно вынужденную меру — скорее, это адаптация, которая при грамотном подходе действительно позволяет сохранить качество жизни, не выходя за рамки личного финансового комфорта.

