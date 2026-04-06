Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии

«Лента.ру»: передатчик загадочной станции V32 нашли на базе США в Германии
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Загадочная коротковолновая радиостанция V32, появившаяся после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, возобновила вещание после многодневного молчания. Источник сигнала нашли в самом центре Европы, пишет «Лента.ру».

Радиостанция V32 впервые вышла в эфир примерно через 12 часов после первых ударов по Ирану. На частоте 7910 кГц раздался мужской голос, который повторял слово «таваджох», что на фарси (персидский язык) означает «внимание». Также он монотонно зачитывает цепочки пятизначных чисел.

В первые дни операторы вещания допускали ошибки: в эфире могли прозвучать системные звуки Windows 10, а на фоне возникали сигналы L3Harris Falcon, которые используются американскими военными в открытом режим. Это позволило специалистам определить, что иранские спецслужбы не имеют никакого отношения к новой радиостанции.

Позже сигнал V32 был обнаружен на военной базе США в Беблингене, примерно в 15 км от Штутгарта в Германии. Аналитики предположили, что радиостанция может быть частью проекта ЦРУ. Судя по всему, американская разведслужба передает зашифрованные инструкции своим агентам внутри Ирана, иранская контрразведка пока безуспешно пытается заглушить частоту.

V32 часто сравнивают с УВБ-76 или «Радиостанцией Судного дня», которая вещает в России с конца 1970-х годов и передает в эфир зашифрованный сигнал. Похожая радиостанция под названием V13 также есть на Тайване. Предположительно, она рассчитана на тайваньскую агентуру в Китае. Каждая передача V13 начинается мелодией флейты и заканчивается фразой: «Спасибо за внимание, желаем вам здоровья и счастья».

Ранее сообщения «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.

 
Теперь вы знаете
Как похудеть комфортно: простые принципы и расчеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
