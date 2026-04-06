Полиция третьи сутки ищет Героя России из Кузбасса

Полицейские третьи сутки ищут участника специальной военной операции (СВО) Алексея Асылханова, проживающего в Кемеровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Молодой человек на прошлой неделе — 3 апреля — ушел из дома в городе Югре и не вернулся. Его поисками занимаются сотрудники межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Юргинский».

«Приметы: на вид 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие. Особые приметы: протез правой ноги. Был одет: кепка черная, куртка черная на молнии с капюшоном, штаны черные, кроссовки черные с белыми полосами. При себе имел черную кожаную сумку и пакет», — отмечается в ориентировке.

Источник агентства подчеркнул, что пропавший житель Кемеровской области был удостоен звания Героя России.

На фоне произошедшего граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова, призвали сообщить об этом в полицию. Людям пообещали обеспечить анонимность.

В конце марта в Казани нашли замерзшую женщину, которую волонтеры искали два месяца назад. Пропавшую обнаружили около остановки «Айша» на трассе Казань – Зеленодольск.

Ранее в Твери пропали малолетние брат и сестра.