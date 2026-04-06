Криптовалюту можно будет унаследовать

Эксперт «Инфинитума» Бурчик: россияне смогут наследовать криптовалюту
Криптовалюту можно будет наследовать и учитывать при разделе имущества, рассказал «Газете.Ru» начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария «Инфинитум» Виктор Бурчик.

По его словам, из-за нового законопроекта о регулировании криптовалют в России они кардинально меняют свой статус: из «ничейного» цифрового актива, который можно было легко потерять или с которым было сложно работать в правовом поле, она превращается в полноценное, защищенное законом имущество.

«Для россиян это означает, что их цифровые права фиксируются у цифрового депозитария — нового участника рынка, функционирующего по аналогии с классическими депозитариями, которые обеспечивают учет и хранение прав на ценные бумаги. Соответственно, появляется и полноценная судебная защита: криптоактивы можно учитывать при разделе имущества, включать в конкурсную массу при банкротстве или обращать на них взыскание. Одно из ключевых изменений касается наследования. Ранее владельцы криптовалют сталкивались с фундаментальной проблемой: права на активы было невозможно подтвердить, а доступ к ним часто утрачивался вместе с приватными ключами», — отметил Бурчик.

По его словам, цифровой депозитарий решает эту задачу, обеспечивая учет и хранение активов. В результате наследники смогут официально вступать в права через нотариальные процедуры — при условии, что активы находятся в регулируемом контуре и зафиксированы надлежащим образом, добавил эксперт.

Он заключил, что для россиян это означает осознанный компромисс: отказ от анонимности и полной автономии в обмен на юридическую защиту прав собственности, снижение операционных рисков и доступ к привычной инфраструктуре финансового рынка.

Ранее в Госдуме назвали преимущества владения криптовалютами для россиян.

 
