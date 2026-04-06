Стало известно, сколько россиян планируют ремонт в 2026 году

В 2026 году улучшать дом намерены 96% опрошенных россиян. О проведении полноценного ремонта задумываются 38% респондентов, а 20% планируют косметические изменения. Таковы результаты опроса, проведенного компанией ORMATEK (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 29% предпочитают постепенно улучшать жилье в течение года. Лишь 2% россиян заявили, что полностью довольны своим домом и не планируют изменений. Столько же россиян хотели бы обновить интерьер, но не имеют такой возможности.

Почти половина опрошенных (49%) собираются обновить мебель, а 29% хотят заменить декор и текстиль. В топе приоритетов также ремонт ванной комнаты (24%) и обновление товаров для сна, включая матрасы и кровати (22%).

Товары для сна и качественная мебель оказались главным, на чем россияне не готовы экономить. Спальня в принципе оказалась той зоной, на обновление которой респонденты готовы потратиться — 60% заметили, что в ремонте всей остальной квартиры нет никакого смысла, если человек не высыпается. Также 40% респондентов не намерены сокращать расходы на бытовую технику, а 24% — на освещение.

Основной мотив обновления мебели и товаров для дома прагматичный: 69% респондентов делают это из-за износа старых вещей. Более половины (56%) отмечают бытовой дискомфорт — например, проблемы со сном или нехватку мест для хранения.

Поэтому выбор мебели определяется не только внешним видом, но и практичностью. Главный критерий — комфорт — отметили 67% участников опроса. Почти половина (49%) ориентируется на цену и долговечность, стараясь найти баланс между стоимостью и качеством. Внешний вид и стиль приоритетны для 27%, а отзывы других покупателей — для 29% респондентов.

В опросе приняли участие более 2 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как решить спор из-за некачественного ремонта без суда.