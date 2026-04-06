Уехавший из РФ после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

РИА: экс-депутат Гридин не признал вину по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, экс-депутат Госдумы Владимир Гридин ответил на обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

По данным агентства, Гридин, который покинул Россию вскоре после взрыва на шахте и скрылся от следствия в Монако, считает обвинение в свой адрес необоснованным. Экс-депутат отказывается признавать вину.

26 марта Гридину заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Его заочно арестовали на два месяца и объявили в международный розыск. В настоящее время точное местонахождение предпринимателя не известно. Гридину грозит до 10 лет лишения свободы.

Председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева приговорили к условному сроку по делу о взрыве. Главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов получил четыре года лишения свободы.

Взрыв на шахте произошел 25 ноября 2021 года. В этом время под землей находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать. После многочисленных проверок на шахте возобновили добычу угля.

