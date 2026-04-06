6 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

6 апреля профессиональный праздник у следователей министерства внутренних дел России. В разных странах отмечают Международный день спорта на благо развития мира, а также Всемирный день мультфильмов. У православных христиан началась Страстная неделя — сегодня Великий понедельник. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 6 апреля

* День образования органов предварительного следствия в системе МВД России

6 апреля профессиональный праздник отмечают следователи МВД. Именно в этот день в 1963 году функции предварительного следствия передали министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — министерству внутренних дел). По статистике, около половины всех возбуждаемых уголовных дел расследуются органами предварительного следствия. Среди приоритетных направлений расследования — хищения бюджетных средств, наркопреступления, противоправные действия в финансово-кредитной сфере.

* Международный день спорта на благо развития мира

Праздник отмечается с 2013 года по инициативе Генассамблеи ООН. Дата выбрана в честь открытия первых современных Олимпийских игр, 6 апреля 1896 года в Афинах. Праздник объединяет как профессиональных атлетов, так и тех, кто занимается спортом для души.

* Всемирный день мультфильмов

Праздник появился в 2002 году благодаря Международной ассоциации анимационного кино. В этот день в 1906 году американцы Джеймс Стюарт Блэктон и Альберт Смит представили немую короткометражку «Комические фазы смешных лиц». Кинокритики считают этот фильм первым в истории мультипликации. День анимации отмечают и создатели мультфильмов, и зрители — для последних это отличный повод устроить просмотр любимых лент.

* День рождения московского трамвая

6 апреля 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай, открывший новую эпоху в развитии городского транспорта. Цена билета за полный проезд составляла 6 копеек. Сегодня московский трамвай отмечает свое 127-летие. Каждый год в столице проходит торжественный парад ретровагонов разных эпох.

Веселые праздники 6 апреля • День разноцветных ленточек. В этот день принято дарить друг другу разноцветные ленточки — символ любви, счастья, мира и добра. Их прикрепляют к одежде или используют для украшения. Цвет ленты имеет значение. Например, красный означает страсть, зеленый — надежду, синий — спокойствие. • День пасты карбонара. Праздник учрежден Международной ассоциацией макаронных изделий. У блюда множество вариантов приготовления (со сливками, без яиц и т.д.), но почти всегда оно очень вкусное. • День прыжков через вещи. Сегодня все желающие прыгают через стулья, ящики, мячи и любые другие препятствия, проверяя свои возможности. Можно устроить соревнования по прыжкам через различные предметы.

Что отмечают в разных странах 6 апреля

День династии Чакри — Таиланд. Государственное торжество в честь королевской семьи. Монарх вместе с родными возлагает венки к Мемориальному мосту и посещает часовню, чтобы почтить память предков.

День рыбака — Индонезия. Национальный праздник, который подчеркивает вклад рыбаков в экономику страны. Миллионы индонезийцев заняты в этой сфере, хотя условия труда остаются тяжелыми, а оплата невелика.

День карамельного попкорна — США. Неофициальный, но популярный праздник среди любителей сладкого хрустящего снека. Сегодня есть прекрасный повод совместить кинопросмотр с угощением.

Религиозные праздники 6 апреля

* Начало Страстной недели, Великий понедельник

Сегодня у православных верующих начинается Страстная седмица. Это последняя неделя перед Пасхой, время строгого поста и воспоминаний о последних днях земной жизни Христа, его крестных страданиях и смерти.

Первый день называют Великим понедельником. Сегодня верующие вспоминают святого Иосифа, проданного братьями в Египет (в церковной традиции Иосиф считается прообразом Иисуса Христа), и бесплодную смоковницу, проклятую Спасителем, как символ души, не приносящей духовных плодов. В некоторых православных церквях в этот день начинается чин мироварения — приготовление особого освященного мира благовонной смеси из растительных масел, ароматических смол и трав.

* День памяти святителя Артемия Солунского

Святитель Артемон (Артемий) — первый епископ города Селевкии (Малая Азия). Его на эту должность поставил апостол Павел. Артемон заботился о людях, защищал бедных и обиженных. Умер святитель в глубокой старости. В церковных трудах его называют то Селевкийским, то Солунским. Речь идет об одном и том же святом.

* День памяти иконы Божией Матери «Тучная Гора»

Эта древняя икона около трех столетий назад находилась в тверском мужском монастыре. С ней связана необычная легенда. Святой образ был когда-то подарен горожанину Косме Волчанинову за добросовестную работу в храме. Икону бережно передавали в семье из поколения в поколение, пока один из потомков не отправил ее на чердак. Вскоре его невестка, терпевшая оскорбления, решила свести счеты с жизнью. Выйдя из дома, она повстречала монаха, который велел ей отбросить греховные мысли и молиться иконе Божией Матери «Тучная Гора». Женщина рассказала об этом своей семье. Икону обнаружили на чердаке, очистили и вернули на почетное место. Перед ней отслужили молебен, а впоследствии образ передали в храм.

* Пасхальный понедельник у католиков

Сегодня верующие вспоминают события первого дня после Воскресения Христова. Согласно Библии, воскресший Иисус явился двум ученикам по дороге в Эммаус и был узнан ими за ужином, когда преломил хлеб. Затем он явился апостолам.

Праздничные символы сегодняшнего дня — крашенные яйца, пасхальные ягнята, зайцы и кролики. Они знаменуют новую жизнь, пробуждение природы и плодородие.

* Песах у иудеев

Евреи продолжают отмечать Песах, ветхозаветную Пасху. Это древний иудейский праздник в честь исхода из египетского рабства. По преданию, более 200 лет евреи были рабами в Египте, и Бог наслал на египтян десять казней, после чего фараон отпустил иудейский народ. В 2026 году Песах начинается вечером 1 апреля и длится до ночи 9 апреля.

Народные праздники 6 апреля

Артемон — Дери полоз

На Руси в день памяти святителя Артемона было принято разводить костры вдоль дорог, чтобы каждый мог найти путь к храму. К этой дате снег обычно уже сходил. Нерадивые хозяева, которые продолжали ездить на санях, а не на телеге, часто царапали и портили полозья о землю. Отсюда и второе название праздника — Дери полоз.

Вечером христиане начинали готовиться к Благовещению (7 апреля). Хозяйки старались завершить все домашние дела накануне. Обязательным было посещение вечерней службы. Существовала народная примета: если девушка выстоит всю ночную службу до конца, то вскоре встретит хорошего жениха.

Именины 6 апреля

• Артамон;

• Артемий;

• Захар;

• Петр;

• Степан;

• Яков;

• Мария.

Приметы: что можно и что нельзя делать 6 апреля

Приметы о погоде

Если на Артемона ночь теплая — весна будет солнечной и погожей.

Дождь пошел — жди хорошего урожая.

Снег повалил — будет много гречки.

Мороз ударил — жди щедрого урожая проса и овса.

Что можно делать 6 апреля

* Посетить службу в храме, помолиться.

* Начать генеральную уборку дома.

* Избавиться от хлама.

* Мыть окна, чистить ковры.

Что нельзя делать 6 апреля

* Венчаться, устраивать свадьбы и увеселения.

* Ходить на кладбище и поминать умерших — верующим рекомендуется в этот день молиться об усопших дома.

* Разговаривать на повышенных тонах.

* Употреблять скоромную пищу (мясо, молоко, яйца, рыбу) — продолжается Великий пост, поэтому такая пища под запретом.

* Лениться, спать слишком долго.

* Ходить в гости и приглашать других к себе.

* Заниматься рукоделием.

Лунный календарь 6 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 19-й лунный день.

Луна в знаке Скорпион.

Сегодня не рекомендуется начинать новые дела. Желательно выполнять текущие задачи и не планировать грандиозные события на этот период. Можно обсуждать с начальством незначительные рабочие нюансы. Со сменой работы лучше повременить. День подходит для небольших дел по дому. В этот период допускаются мелкие операции с деньгами. Это неблагоприятная пора для общения, поэтому желательно проводить время в уединении. Но начавшееся сегодня путешествие, скорее всего, сложится удачно.

6 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 6 апреля

* 1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка встретил в церкви Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Она станет героиней его сонетов.

* 1712 год — в Нью-Йорке произошло восстание рабов.

* 1748 год — обнаружены руины засыпанного пеплом древнеримского города Помпеи.

* 1772 год — Екатерина II отменила пошлину на ношение бороды, которую ранее ввел Петр I.

* 1896 год — в Афинах открылись первые современные Олимпийские игры. Первым чемпионом стал американский спортсмен Джеймс Конноли, который выиграл соревнования в тройном прыжке.

* 1923 год — в Москве торжественно открылся Театр имени Моссовета.

* 1927 год — в Ленинграде начали устанавливать телефоны-автоматы.

* 1938 год — ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон — материал, широко применяемый сегодня в технике и в быту.

* 1941 год — немецкие войска вторглись в Югославию и Грецию.

* 1945 год — началась Кенигсбергская операция.

* 1965 год — в США запустили первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

Кто родился 6 апреля

* В 1483 году родился Рафаэль Санти — итальянский художник и архитектор.

* В 1670 году родился Жан-Батист Руссо — французский поэт-сатирик.

* В 1812 году родился Александр Герцен — российский писатель, философ, педагог и публицист.

* В 1836 году родился Николай Склифосовский — российский хирург, педагог, профессор.

* В 1904 родился Василий Меркурьев — актер театра и кино, народный артист СССР, прославившийся ролями в фильмах «Небесный тихоход», «Верные друзья», «Летят журавли».

* В 1933 году родился Станислав Любшин — актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР.

* В 1937 году родился Борис Темирканов — советский и российский дирижер и композитор, народный артист РФ.

Кто скончался 6 апреля • В 1971 году умер Игорь Стравинский — русский композитор, дирижер, пианист.

• В 1992 году умер Айзек Азимов — американский писатель-фантаст, популяризатор науки.

• В 2003 году умер Александр Фатюшин — советский и российский актер театра и кино.

• В 2022 году умер Владимир Жириновский — советский и российский государственный и политический деятель, глава партии ЛДПР.

Кто отмечает день рождения 6 апреля

* 70 лет исполняется Игорю Саруханову — российскому певцу, гитаристу, заслуженному артисту РФ.

* 55 лет исполняется Кириллу Андрееву — российскому певцу, солисту группы «Иванушки International».

* 54 года исполняется Евгению Рудину — российскому музыканту, выступающему под псевдонимом DJ Грув.

* 51 год исполняется Денису Кляверу — российскому певцу, музыканту, актеру, участнику музыкальной группы «Чай вдвоем».

* 51 год исполняется Заку Браффу — американскому актеру, известному по главной роли в сериале «Клиника».

* 48 лет исполняется Игорю Семшову — футболисту, бывшему полузащитнику сборной России.

* 46 лет исполняется Маргарите Симоньян — главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.