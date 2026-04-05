Страстная неделя в 2026 году: календарь по дням — что можно и что нельзя делать

Когда начинается Страстная седмица в 2026 году, суть и традиции каждого дня, советы священника

Юная прихожанка храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова во время вечерни с выносом Плащаницы — иконы Христа, лежащего во гробе — в Великую пятницу Страстной седмицы

У православных христиан наступает самая важная и строгая неделя Великого поста — Страстная седмица. Каждый ее день посвящен последним событиям земной жизни Иисуса Христа. Какого числа начинается Страстная неделя в 2026 году, какое значение она имеет для верующих и как правильно провести эти дни — в материале «Газеты.Ru».

Когда Страстная неделя в 2026 году

Страстная неделя — это кульминация Великого поста. Каждый ее день наполнен особым смыслом. Даты Страстной недели меняются ежегодно в зависимости от празднования Пасхи.

С 6 по 11 апреля продлится Страстная неделя в 2026 году

Другое название этой недели — Страстная седмица, рассказал Газете.Ru ключарь кафедрального собора Рождества Христова города Южно-Сахалинска, иерей Александр Брагин. Она начинается с Великого понедельника и завершается Великой субботой, после которой следует Светлое Христово Воскресение.

На пороге — самые главные, самые пронзительные дни в жизни христианина. Для мира это просто последняя неделя перед Пасхой, отмеченная в календаре красным цветом. Но для верующего человека Страстная седмица — это не просто семь дней, это особое время, когда время земное соприкасается с Вечностью. Мы перестаем быть просто наблюдателями и становимся соучастниками событий двухтысячелетней давности, от которых зависит спасение мира. Александр Брагин иерей

Дни Страстной недели

Каждый день Страстной седмицы связан с конкретными евангельскими событиями. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф, структура недели выстроена так, чтобы человек мог последовательно пройти путь от внутреннего пробуждения к переживанию Креста и ожиданию Воскресения.

Великий понедельник — 6 апреля

Этот день обращает внимание верующих на образ Иосифа, проданного братьями в рабство, и на историю о проклятии бесплодной смоковницы. Это время честного взгляда на себя и призыв к подлинному покаянию, чтобы вера не оставалась только внешней формой.

В этот день начинается процесс приготовления мира — освященного ароматического масла, которое варится только раз в году и используется для помазания.

Воспоминания библейского патриарха Иосифа Ветхозаветный праведник Иосиф считается прообразом Иисуса Христа. Он был одним из 12 сыновей библейского праотца Иакова. Братья завидовали Иосифу, считая его любимчиком отца. Желая избавиться от ненавистного брата, они за 20 сребреников продали его купцам, которые следовали в Египет. Так Иосиф оказался в рабстве. Здесь он претерпел много бед и унижений, сидел в тюрьме, но благодаря своему дару толкования снов стал одним из самых влиятельных людей Египта. Когда спустя много лет, в пору голода в Палестине, братья Иосифа пришли в Египет за помощью, они не узнали его. Иосиф подверг их испытаниям. Убедившись, что браться раскаиваются в том, что когда-то плохо обошлись с Иосифом, он простил их.

Проклятие смоковницы Эта история описана в Евангелии от Матфея и от Марка. Наутро после торжественного входа в Иерусалим Иисус увидел возле дороги смоковницу — инжир, но плодов на дереве не нашел. Тогда он проклял ее, и смоковница сразу же засохла. Конечно, это событие имеет символическое значение. Христос мог бы иссушить своих палачей, подобно смоковнице, своим строгим судом, но вместо этого он добровольно предает себя распятию. Кроме того, для любого человека эта притча — повод задуматься, готов ли он к встрече с Богом или духовно пуст, как бесплодная смоковница?

Великий вторник — 7 апреля

Верующие вспоминают в этот день обличение Христом фарисеев и книжников, а также евангельские притчи о десяти девах, о талантах и о Страшном суде — все они объединены темой ожидания и личной ответственности человека за свою жизнь.

«Смысл дня заключается в призыве к внутренней собранности и верности: важно не откладывать главное, не растрачивать и не прятать данные тебе дары, а жить осознанно, понимая, что за каждый выбор и поступок придется дать ответ», — подчеркнула Лариса Микаллеф.

Проповедь «Кесарю — кесарево» В Великий вторник Христос последний раз проповедовал перед народом в Иерусалимском храме. Фарисеи, задумавшие убить Христа, попытались спровоцировать его вопросом: «Как Тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» Любой ответ Христа привел бы к печальным последствиям. «Да» означало бы, что он поддерживает римских угнетателей, это возмутило бы народ. «Нет» — что он опасный мятежник. Иисус в ответ попросил дать ему римскую монету с изображением императора — кесаря, и сказал знаменитые слова: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», подразумевая, что вера в Бога выше светской власти. После этого Он обратился к народу с проповедью, в которой отметил, что иудеи отвергнут истинного Царя и Спасителя и предадут Его на распятие. Обращаясь к ученикам, он предсказал и судьбу Иерусалима: «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено».

Великая среда — 8 апреля

Великая среда ставит человека перед выбором: жертвенная любовь или предательство. Верующие вспоминают женщину, возлившую миро на Христа, и продавшего Его Иуду. День призывает к размышлениям о внутренних решениях, которые определяют путь человека.

Предательству Иуды Искариота противопоставляется покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа. Блудница своим добродетельным поступком восходит к спасению, Иуда же — низвергается в пропасть. Литургические службы сегодня наполнены чтением Евангелий, в которых подробно описываются эти события. Одновременно с этим звучит призыв к прощению.

Кстати В среду хозяйки начинают готовить традиционные пасхальные блюда: творожную пасху, куличи и крашенные яйца.

Великий четверг — 9 апреля

Это центр всей недели: главное событие этого дня — Тайная вечеря, во время которой Иисус установил таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам. Здесь раскрывается смысл любви как служения и смирения, а также сама сердцевина христианской жизни — участие в Евхаристии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит чин омовения ног в Великий четверг в храме Христа Спасителя в Москве Сергей Пятаков/РИА Новости

Великая пятница — 10 апреля

Самый трагический день Страстной недели. Он посвящен воспоминаниям о святых, спасительных и страшных страданиях и смерти Христа. В этот день в храмах совершаются крестные ходы, проводятся особые богослужения с чтением стихов и гимнов, в которых передаются все страдания и муки, пережитые Христом. Это время тишины и сосредоточенности, когда Крест осмысляется как высшее проявление любви и одновременно как суд над злом.

Великая пятница — день самого строгого поста в году. В монастырях не проводят трапез, исключение делается для больных и престарелых. У мирян принято не вкушать пищи до выноса Святой Плащаницы (примерно до 14–15 часов).

Великая суббота — 11 апреля

День особого покоя и ожидания: Христос уже победил смерть, но это еще скрыто от мира. Это не только скорбь, но и тихая надежда, преддверие Пасхи, когда в глубине уже совершается торжество жизни. Именно в эту пору можно почувствовать, что даже самые страшные скорби могут стать предтечей великой радости и обновления. Верующие вспоминают погребение Христа, его сошествие во ад и избавление заключенных там душ.

В Великую субботу совершается литургия Василия Великого.

Традиции Страстной седмицы

Страстная седмица соединяет в себе строгий пост, внутреннюю сосредоточенность и подготовку к Пасхе как в храме, так и в повседневной жизни, отмечает Лариса Микаллеф.

В первые дни, с понедельника по среду, в храмах:

* совершаются последние в году литургии Преждеосвященных Даров;

* читаются Псалтирь и Евангелие,

* звучат притчи и наставления Христа, которые настраивают человека на переживание предстоящих событий.

Великий четверг становится поворотным моментом:

* утром совершается литургия в воспоминание Тайной вечери;

* вечером читаются двенадцать Евангелий Страстей Христовых — одно из самых сильных богослужений года;

* в некоторых храмах совершается чин омовения ног как знак смирения и служения.

В Великую пятницу:

* утром читаются Царские часы,

* днем выносится Плащаница, к которой прикладываются верующие,

* вечером совершается чин ее погребения с крестным ходом.

Священнослужители храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова во время вечерни с выносом Плащаницы — иконы Христа, лежащего во гробе — в Великую пятницу Страстной седмицы Сергей Пятаков/РИА Новости

В Великую субботу проходит длительная литургия с ветхозаветными чтениями, и богослужение постепенно наполняется светлой надеждой Воскресения.

«Вечером совершается особое богослужение, которое становится переходом от тишины Страстной недели к радости Пасхи. Оно начинается с Полунощницы — глубоко сосредоточенной службы, во время которой поется канон о сошествии Христа во ад. В этот момент в храме еще сохраняется атмосфера ожидания и внутренней тишины», — рассказала Лариса Микаллеф.

Кульминацией Полунощницы становится перенесение Плащаницы с середины храма в алтарь — символ того, что Христос восстает из гроба и входит в славу. Ровно в полночь начинается Пасхальное богослужение. Священнослужители и верующие выходят на крестный ход вокруг храма со свечами, и впервые звучит пасхальное пение — «Воскресение Твое, Христе Спасе…».

«После этого совершается Пасхальная утреня, наполненная радостными песнопениями, а затем — Божественная литургия. Служба обычно длится всю ночь, до раннего утра, и отличается особой атмосферой: храм освещен свечами, люди приходят с пасхальными корзинами, и все богослужение переживается как переход от скорби к светлой радости Воскресения», — подчеркнула Лариса Микаллеф.

Бытовые традиции Страстной недели • В начале недели стараются завершить все дела и навести порядок в доме. • Четверг в народе называют «Чистым»: это день очищения, когда моются, делают дома уборку, готовят праздничную еду, пекут куличи и красят яйца. • В четверг также принято приходить в Храм на причастие, но это можно и сделать в другие дни Страстной седмицы. • Пятница проходит в максимальной сдержанности: в этот день избегают суеты и соблюдают самый строгий пост. • В субботу завершаются приготовления: яйца, пасхальные блюда приносят в храм для освящения. • В Страстную седмицу очищение дома, тела и души идет параллельно с церковной молитвой.

История Страстной недели

Традиция Страстной седмицы сформировалась уже в раннехристианской Церкви, в апостольские времена I–II веков, рассказала Лариса Микаллеф.

«Верующие начали особым образом почитать последние дни земной жизни Христа — от Тайной Вечери до погребения — через строгий пост и молитву. Сначала это было сосредоточено вокруг воспоминания Страстной пятницы как дня страданий и смерти Спасителя, но постепенно эта практика расширилась», — пояснила эксперт.

В IV веке Страстная седмица оформилась как целостный период подготовки к Воскресению Христову. А в последующие века закрепилась ее богослужебная структура, в которой каждый день посвящен конкретному евангельскому событию.

Такая последовательность позволяет верующим не просто вспоминать, а проживать события Страстей Христовых шаг за шагом. В России окончательное оформление традиции связано с развитием богослужебного устава и практик, в том числе чина выноса Плащаницы. Сегодня Страстная седмица остается кульминацией Великого поста. Лариса Микаллеф доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ

Иерей Александр Брагин обращает внимание, что само название «Страстная» происходит от слова «страсть», греч. pathos — «страдание». Но в церковном понимании это не просто страдания, а добровольное принятие Спасителем крестной муки ради любви к нам.

«Исторически сложилось так, что Церковь с первых веков христианства относилась к этой неделе с особым благоговением. Уже святитель Иоанн Златоуст свидетельствовал, что верующие в Константинополе «с великим усердием проводили дни, предшествующие Пасхе, постясь и исповедуясь». Если в древней Церкви Великий пост длился всего 40 дней (Четыредесятница), то именно Страстная седмица, как ее называют святые отцы, стоит «особняком» и является самым строгим и насыщенным периодом», — отметил отец Александр.

У картины Михаила Нестерова «Страстная седмица» (1933 г.) Евгений Биятов/РИА Новости

Уроки Страстной седмицы для современного человека

Верующие часто задаются вопросом — зачем вспоминать эти древние события и страдания Христа, и как это касается людей, живущих в XXI веке? «Отвечу так: Страстная седмица срывает с нас все маски. В эти дни перед нами обнажается главная духовная проблема человечества — проблема свободы и ответственности», — поясняет иерей Александр Брагин.

Священник называет три урока, которые эта неделя дает каждому из нас.

1. Урок о реальности греха

В Евангелии от Матфея мы читаем, как в Гефсиманском саду Петр выхватывает меч, чтобы защитить Учителя. Христос говорит: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).

«Современному человеку кажется, что мир спасается силой, деньгами или правильной политической системой. Но Страстная неделя показывает: мир спасается только жертвенной любовью. Это вызов нашей самоуверенности и привычке решать проблемы агрессией», — подчеркнул отец Александр.

2. Урок о цене предательства

Судьба Иуды — это история о том, как можно жить рядом с Богом, видеть чудеса, но при этом оставаться рабом своей страсти — в данном случае сребролюбия. Иуда пошел на предательство за 30 сребреников — цену раба. Для нас это предостережение: нельзя торговать своей совестью.

«Невозможно «немножко» согрешить ради выгоды, думая, что потом «отмолим». Иуда тоже думал, что раскается, но отчаяние оказалось сильнее надежды», — подчеркнул иерей.

3. Урок тишины в Великую субботу

В современном мире нас пугает тишина.

«Мы заполняем паузу музыкой, лентой новостей, бесконечным скроллингом. Великая суббота — это день абсолютной тишины, когда даже ангелы трепещут. Это время, чтобы остановиться и осознать: «А что, если Бога нет?». И в этой тишине, у гроба, мы встречаем Пасху. Только пройдя через страх одиночества и смерти, мы способны по-настоящему обрадоваться Воскресению», — отметил Александр Брагин.

Верующий в православном храме молится у иконы Варвара Гертье/РИА Новости

Советы священника в Страстную седмицу

Александр Брагин дал несколько практических советов о том, как православному христианину организовать свою жизнь в дни Страстной недели.

«Я часто слышу исповедь, где люди каются, что «не смогли достойно провести Страстную». Не надо отчаиваться. Святые отцы учили: Бог смотрит не на количество съеденного, а на меру нашего усилия и любви», — отмечает священник.

Страстная седмица — это дар. Это время, когда мы можем реально, а не виртуально, прикоснуться к тайне нашего спасения. Не пугайтесь строгости этих дней. Помните, что Господь идет на Крест не для того, чтобы нас наказать, а для того, чтобы научить нас любить до конца. Когда в Великую Пятницу мы стоим у Плащаницы, когда в Субботу замираем в ожидании, а в Пасхальную ночь восклицаем «Христос Воскресе!», мы переживаем опыт, который меняет человека изнутри. Пусть эти дни станут для вас не чередой обязанностей, а встречей с Живым Христом. Александр Брагин иерей

Как провести Страстную седмицу, если вы работаете, у вас семья и быт?

1. Богослужение важнее быта

Постарайтесь выкроить время и посетить самые главные службы. Если вы не можете быть на всех, обязательно постарайтесь быть:

* На утрене Великого четверга (где читаются «12 Евангелий» — вынос Свечи, символизирующей Христа).

* На вечерне Великой пятницы (вынос Плащаницы).

* На Божественной литургии Великой субботы (она же Литургия Василия Великого), когда уже белые облачения, а в храме пахнет цветами, и мы ждем вести о Воскресении.

2. О чистоте телесной

Страстная седмица — это время строгого поста. Монастырский устав предписывает сухоядение, но для мирян, особенно больных или работающих физически, мера определяется индивидуально, подчеркивает священник.

Важно Пост в эти дни — это не диета, а упражнение в воздержании, чтобы чувства тела не заглушали голос души. В Великую пятницу принято вообще воздерживаться от пищи до выноса Плащаницы (14–15 часов дня).

3. Тишина в доме и в телефоне

По возможности, ограничьте информационный шум.

Отложите на эти дни громкую музыку, пустые развлечения, ссоры. «Мирские» дела — уборка, покраска яиц, приготовление куличей — старайтесь делать в первой половине недели, чтобы в последние три дня — с четверга на пятницу — посвятить себя молитве и присутствию в храме. Хозяйственная суета, перенесенная на Великую субботу или на саму Пасху, часто вытесняет из сердца радость.

4. Прощение

Перед Пасхой очень важно примириться с теми, с кем вы в ссоре.

«Как мы поем в пасхальном тропаре: «И сущим во гробех живот даровав». Если Христос протянул руку даже мертвым, неужели мы не протянем руку ближнему, который жив, но обижен на нас?» — отметил Александр Брагин.