Турция завершила первую фазу испытаний собственного препарата от рака

Первый турецкий препарат показал успешные результаты в ходе первой фазы клинических испытаний. Об этом рассказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, передает Haberler.

»Турция впервые на стадии открытия молекулы в своих лабораториях, больницах и с учеными. Исследования фазы I прошли очень успешно», — сказал глава минздрава.

Если молекула, созданная под руководством Босфорского университета, успешно завершит исследования фазы II и фазы III, Турция сможет представить свое первое лекарство от рака миру, отмечает издание.

Уточняется, что разработанная технология направляет лекарство непосредственно на опухолевую клетку, благодаря чему снижаются побочные эффекты и повышается эффективность лечения.

5 апреля главный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн рассказал, что риск развития рака можно снизить посредством отказа от вредных привычек, контроля веса и регулярных занятий спортом.

По его словам, в первую очередь следует бросить курить. Специалист подчеркнул, что курение остается одним из основных факторов риска развития онкологических заболеваний.

Ранее в Минздраве РФ оценили состояние пациента после российской вакцины от рака.

 
