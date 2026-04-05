«Пора выпить!»: в Кремле дали совет Каллас после ее «позорного» заявления о России

Ушаков предложил Каллас последовать своему совету и начать выпивать
Руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас вновь обвинила Россию в нападении на 19 стран за последние 100 лет. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ответ предложил главе евродипломатии последовать своему совету и начать выпивать. В Кремле высказывание Каллас иронично связали с «новыми изысканиями эстонских историков», а по мнению главы МИД Сергея Лаврова, коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас за всю карьеру произнесла лишь одну интересную фразу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.

«Она [Каллас] про что вообще говорит?» — поинтересовался у дипломата журналист «Вестей» Павел Зарубин.

«Не знаю. Мне кажется, она за всю свою историю работы одну фразу произнесла такую, интересную, я бы сказал. Она сказала: «Пора выпить!» Вот мне кажется, что ей это пора уже сделать. Ну, и нам тоже, наверное», — пошутил Ушаков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с Зарубиным отметил, что коллегам Каллас «нравится наслаждаться» тем, как она «проявляет свои познания в географии, политике и других сферах».

«Этот позор продолжается, и никто ей из ее подчиненных, из членов Евросоюза на это не указывает», — заметил министр.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уровень квалификации нынешней главы евродипломатии «не отвечает высоким стандартам».

«Это, наверное, новые изыскания эстонских историков. Доселе нам эта информация была неизвестна», — сыронизировал он.

Каллас могла бы «поступить лучше», если бы сегодня внесла «хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они [представители ЕС] успели сломать», подчеркнул Песков. Однако «рано или поздно все равно нужно будет как-то все чинить», поскольку, как гласит восточная пословица, «Путь разума един», заметил он.

«Но по истории лучшей ей [Каллас] не говорить», — резюмировал Песков.

1 апреля Каллас в интервью изданию «РБК-Украина» во время визита в Киев в очередной раз выступила с утверждением, что «за последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран».

«И я не считаю африканские страны. На некоторые — по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», — сказала она.

Подобные высказывания Каллас делает регулярно. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, глава евродипломатии нуждается в помощи санитаров. Она подчеркнула, что почти во всех наиболее ярких эпизодах агрессии, интервенций и колониальных войн фигурируют нынешние страны ЕС и Британия.

В начале года Каллас заявила, что с учетом текущих событий в мире, «возможно, настало время начать» выпивать. При этом она заверила, что сама не употребляет алкоголь.

«Отсутствие политической культуры»

Заявление Каллас о якобы нападениях РФ на другие страны — абсурдно, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это продолжение той же линии, которую мы видим уже не первый год: громкие абсурдные формулировки без опоры на факты — лишь бы обвинить Россию хоть в чем-то», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Высказывание Каллас демонстрирует, как «подгорает у политических карликов из-за того, что Россия уверенно противостоит почти всему Западу», добавил глава региона.

По мнению председателя крымского парламента Владимира Константинова, глава евродипломатии пытается «очередными гадостями очернить наше прошлое».

«Каллас — это человек, который совершенно не знаком с историей <…> Ее слова — признак отсутствия политической культуры», — заметил он.

Константинов не исключил, что вскоре Каллас сделает очередное абсурдное заявление и объявит 22 июня днем нападения СССР на фашистскую Германию.

 
