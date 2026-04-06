Президент Стубб: России нанести удар по Лондону так же легко, как по Хельсинки

В условиях современной войны России «нанести удар» по Лондону так же легко, как и по Хельсинки. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, чьи слова приводит The Times.

«В современной войне Москве нанести удар по Лондону так же легко, как и по Хельсинки. Даже с точки зрения времени, если речь идет о баллистических ракетах или дронах», – порассуждал Стубб.

По его утверждению, столица Великобритании якобы подвергается таким же угрозам со стороны Москвы, как и Хельсинки.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.