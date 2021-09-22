В Санкт-Петербурге мужчина зарезал супругу и выбросил тело с 13-го этажа

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою жену на почве ревности, после чего выбросил ее тело с 13-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Издание утверждает, что инцидент произошел на Коломяжском проспекте. По предварительным данным, безработный мужчина начал ревновать свою жену, которая работала сексологом и психологом.

В публикации говорится, что во время ссоры мужчина нанес супруге 10 ударов ножом, после чего выбросил ее тело с общего балкона и скрылся с места преступления. Тело женщины было обнаружено 21 декабря около 20:15, а спустя приблизительно час мужчина сдался в полицию и сознался в убийстве.

По словам общей знакомой пары Юлии, мужчина вел себя адекватно в браке, у них было двое детей, но в один момент супруга начала «хорошо зарабатывать», из-за чего и начались конфликты.

Обо всех конфликтах женщина рассказывала в социальных сетях, а в последнюю неделю перед инцидентом рассказала, что забрала детей и переехала. После этого муж начал преследовать супругу, утверждается в публикации.

Ранее в кондитерской в Калининском районе Санкт-Петербурга нашли тело задушенной продавщицы с множественными ножевыми ранениями.