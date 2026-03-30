В России до 1 мая могут ввести новые меры по борьбе с VPN. Что об этом известно?

Forbes: Минцифры предложило плату за международный трафик для борьбы с VPN

Минцифры предложило ввести новые меры по ограничению использования VPN до 1 мая, сообщил Forbes. По его данным, операторам связи рекомендовали установить плату за превышение 15 ГБ международного трафика в месяц, а цифровым платформам — ограничить доступ к сервисам для пользователей с активным VPN. МТС сообщила, что не располагает информацией о введении новой платы. В Госдуме заявили, что полный запрет VPN не обсуждается, так как этот инструмент активно используется в бизнес-среде.

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с операторами связи и цифровыми платформами предложил ввести меры для ограничения использования VPN. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источники.

По их информации, министр провел два совещания, первое — с крупными операторами связи, второе — с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла.

«Максут Шадаев попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок», — сказано в материале.

По данным издания, на встрече операторам было рекомендовано установить плату за превышение 15 ГБ международного трафика в месяц, а цифровым платформам — ограничить доступ к своим сервисам для пользователей с активным VPN.

Введение платы планируется до 1 мая .

На совещании также обсуждалась возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, однако Шадаев выразил надежду, что до этого не дойдет, написал Forbes.

В МТС заявили РИА Новости, что не располагают информацией о планах ввести плату за использование VPN .

«МТС не вводила никаких ограничений», — сообщили в компании.

Ответственность за VPN

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью ТАСС отметил, что инициативы по полному запрету VPN-сервисов в России пока не обсуждаются.

По его словам, такие сервисы используются компаниями для защиты данных и передачи трафика, а полный запрет приведет к негативным последствиям для цифровой экономики.

« Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики », — отметил Горелкин.

Депутат отметил, что Роскомнадзор будет ограничивать работу сервисов, с помощью которых можно получить доступ к «деструктивному контенту».

« Роскомнадзор занимается этой работой точечно, я думаю, что они в таком же режиме продолжат работу », — добавил он.

Блокировка трафика

В свою очередь зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что у Роскомнадзора уже в ближайшие месяцы появится возможность блокировать VPN-трафик.

« Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик , то есть с использованием нелегального VPN, то есть этот трафик виден. И у Роскомнадзора в ближайшие три-четыре месяца появится техническая возможность... полностью или частично, в зависимости от задач, блокировать нелегальный, подчеркну, VPN-трафик», — приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что Россия должна двигаться по китайскому варианту .

«Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время… При этом, естественно, трафик будет блокировать не исключительно Telegram, а весь трафик, то есть туда попадут, естественно, все запрещенные сайты, все запрещенные мессенджеры, абсолютно все», — сказал Свинцов.

В России VPN-сервисы обязаны блокировать доступ к запрещенным сайтам. С 1 сентября вступил в силу закон, устанавливающий административную ответственность за рекламу VPN, а также штрафы за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов с использованием средств обхода блокировок.

С декабря Роскомнадзор активизировал блокировку дополнительных протоколов VPN, и к концу февраля доступ к 469 VPN-сервисам в стране был ограничен.

В соцсетях появилась информация, что с 1 апреля в РФ якобы будет введена уголовная ответственность за повторное использование VPN, однако это не соответствует действительности.