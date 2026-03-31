Ряд ГОСТов вступает в силу в России в апреле

С апреля в России вступает в силу ГОСТ на хлеб, чипсы и маникюр

С апреля в России вступают в силу новые государственные стандарты (ГОСТы), регламентирующие требования к широкому спектру товаров и услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, с 1 апреля начинает действовать ГОСТ, определяющий стандарты для картофельных чипсов. Ключевым нововведением является ограничение содержания жира в продукте, устанавливающее предельные значения в 35% и 45% в зависимости от конкретного вида чипсов.

Обновлен и ГОСТ на белый хлеб, причем впервые с 1986 года. Наряду с четкими требованиями к качеству, стандарт определяет рекомендуемые сроки хранения: до 3 суток для упакованного хлеба и до 24 часов для неупакованного.

В сфере услуг вступает в силу новый ГОСТ на маникюр, подробно регламентирующий процедуру оказания данной услуги. Например, стандарт определяет, что классический маникюр должен занимать от 45 до 60 минут и начинаться с придания формы свободному краю ногтя, а также увлажнения кутикулы и кожи рук.

Впервые введен ГОСТ на муку с повышенным содержанием крахмала, устанавливающий требования к ее внешнему виду, запаху и маркировке. Также введены ограничения на содержание белка (протеина), которое должно составлять 8%, 10% или 13% в зависимости от вида муки.

Кроме того, Росстандарт впервые за 20 лет утвердил новый ГОСТ на материалы, используемые в производстве дорожного асфальта. По мнению ведомства, обновленные требования будут способствовать повышению качества дорожного покрытия в стране.

Также в апреле вступает в силу ГОСТ на территории, предназначенные для выгула, тренировок и игр с собаками. В Росстандарте отметили, что введение данного стандарта обусловлено ростом числа домашних животных и необходимостью создания соответствующей инфраструктуры для их содержания и выгула.

Ранее в России приняли новый ГОСТ на шариковые ручки, он вступит в силу с сентября.