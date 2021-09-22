«Рыбный могильник» возмутил жителей Сахалина

Сахалинцы обнаружили «могильник» с тысячами останков рыб, плавающих в котловане неподалеку от рекреационной зоны, написали журналисты портала astv.ru.

Отдыху сахалинцев у реки помешал постоянно доносящийся отвратительный запах. Они приехали утром, чтобы показать своему ребенку рыбу в естественной среде обитания.

Жители отправились на поиски его источника и нашли огромный «рыбный могильник» вблизи села Новиково. В выкопанной яме в мутной жиже плавали головы, хвосты и внутренности рыб.

«Нас окружал мерзкий запах. Мы решили посмотреть, где источник «ароматов», но на берегу мертвой рыбы не нашли. Поехали по дороге в лес, запах усилился. Потом пешком пошли и нашли рыбный могильник. Дорогу сделал Сафрон, потому что тут ходят КамАЗы его. Ограждение сделал, от ворот тянутся следы крови. По ночам, скорее всего, тут сидит охрана. А дальше все в отходах – головы, кишки. Как дышать потом людям? Воняет по всему району. А потом удивляемся, почему медведи выходят к поселку, а до него метров 300», – заявил недовольный сахалинец.

Как стало ясно из видео, источник зловоний находится на частной территории местного предпринимателя.

Эколог компании, передавшей рыбные отходы тому самому Сафрону, объяснил, что «рыбные части» переданы на основании договора, имеющего юридическую силу.

Он уточнил, что предприниматель планирует засыпать землей яму с останками, чтобы естественным путем получить органические удобрения для дальнейшего использования на сельхозугодьях региона.

«Их он поместил на своем земельном участке, который находится за пределами населенного пункта и водоохранной зоны. На земельный участок оформлены документы в соответствии с законодательством. Он имеет ограждение по границам, исключающее проникновение на него лиц, медведей и т.д. Слой рыбных частей частник собирается сверху засыпать слоем земли, чтобы затем получить перегной», – цитирует юриста портал astv.ru.

Уточняется, что при проведении сделки по передаче останков рыб, а также при организации котлована для их переработки все требования законодательства РФ были соблюдены.

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